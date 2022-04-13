大甲媽遶境 10日晚間西螺福興宮外出現確診足跡

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（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）大甲媽祖鑾轎10日晚間駐駕在雲林縣西螺福興宮，雲林縣衛生局長曾春美今天說明，有彰化縣COVID-19確診者在10日晚間到福興宮外圍，籲有足跡重疊者自我健康監測，如有不適症狀盡快就醫或快篩。

曾春美表示，雲林縣今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案29354，住崙背鄉的北港高中男學生，是10日確診個案27523的同學，隔離期間採檢PCR陽性確診，CT值14，已安排住進外縣市集中檢疫所，已匡列同班、同車同學共51人居家隔離，持續疫調中。

曾春美提到，彰化縣2例確診個案曾到雲林的足跡，案29347曾在9日到全聯古坑店、斗六膨鼠公園；而案29350曾在9日到西螺五鮮級火鍋店、寶雅西螺中山店，10日到西螺福興宮外圍、東南觀光夜市。

曾春美指出，大甲媽祖10日晚間在西螺福興宮駐駕，如果有民眾與案29350的足跡重疊，應要自我健康監測，如出現不適症狀請盡快就醫，或自行購買快篩試劑檢驗。

雲林縣府教育處表示，雲林縣今天新增東興國小、崙背國中預防性停課1天，雲林國中也有1班預防性停課1天。二崙國小柔道隊因參與全國中小聯運，學生是在室內場地進行比賽，學生返校後即請衛生所實施全隊快篩檢驗。（編輯：陳仁華）1110413