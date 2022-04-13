技專統測考生若確診 後續分發將採外加名額

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（中央社記者陳至中台北13日電）近日COVID-19本土案例增加，教師團體擔心技專統一入學測驗（統測）考生若確診，後續升學權益會受影響，教育部長潘文忠今天表示，將採外加名額等方式，確保學生升學權益。

四技二專、二技統測將於4月30日到5月1日登場，合計約8.7萬人報考，成績將運用於甄選、登記分發等管道。全國教師工會總聯合會（全教總）日前發出新聞稿，質疑教育部公布的確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）考生後續升學補救措施，僅適用於「甄選」管道，並未說明該如何用於後續的「登記分發」。

對此，教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，會前被中央社問及相關議題。他表示，疫情一直在變化當中，依照過去2年的經驗，統測會以最高規格的防疫規範進行，考試前2週一定會確定相關防疫規範。

潘文忠表示，統測已備有防疫試場，並考量近期疫情發展，已要求試務單位再擴充試場數量。目標是除了確診者外，讓其餘考生都能順利參加考試。

對於確診考生，潘文忠強調，一定會有補救措施，基本上都會以「外加名額」方式處理，避免影響其他考生權益。

中央社追問「登記分發」外加名額要如何處理？潘文忠沒有明確答覆，仍強調一定會照顧學生的升學權益，大型升學考試只要沒有「補考」，都會有補救措施，外界不必擔心。（編輯：陳政偉）1110413