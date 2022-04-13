疫情加溫 新北即起全面啟動確診輕症居家照護

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新北市長侯友宜13日表示，國內確診人數只會不斷往上攀升，新北已做好全面準備，即日起7家責任醫院全面啟動收治居家照護病患，以維護醫療量能；團隊將與各區責任醫院、藥師等共同守護在宅確診者的健康與生活。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月13日

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北13日電）新北市府今天表示，依篩檢陽性率攀升的趨勢觀察，COVID-19疫情仍會持續加溫，有如從小浪到大浪、浪頭，準備迎接大海嘯。新北今天起全面啟動居家照護。

新北市府上午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議，下午舉行疫情說明會；市長侯友宜說，因應Omicron病毒株快速傳播且患者多為輕症或無症狀特性，市府積極備戰居家照護，力求保留醫療量能。

侯友宜宣布，統計新北市社區篩檢站已經篩檢55萬8000餘人次，統計4月9日至12日，篩檢陽性率分別為0.4%、0.37%、0.94%、1.35%，觀察陽性率逐漸攀升。他還形容，目前疫情有如從小浪到大浪來襲，目前站在浪頭、浪尖，也將迎接更高的大海嘯，需要全面守住疫情。

他說，確診人數只會不斷往上攀升，新北已做好全面準備，今天開始7家責任醫院全面啟動居家照護，以維護醫療量能。團隊將與各區責任醫院、藥師等共同守護在宅確診者的健康與生活。

衛生局長陳潤秋接受中央社記者訪問表示，新北衛生局接獲中央流行疫情指揮中心確診個案後，會依病患所在行政區，派給7家核心責任醫院評估後；留下適合居家照護者，若需進入醫院或集中檢疫場所，則由衛生局依醫療量能分流收治。

市府說，新北人口最多且位居大都會區的中心位置，面對Omicron傳播特性，居家照護是現階段最好的方式；11日由亞東醫院開始試運行「新北居家照護服務」，至12日共有3家醫院居家照護32名患者，今天宣布全面啟動，適用65歲以下、非孕婦及洗腎的無症狀或輕症確診個案。（編輯：方沛清）1110413

（新北市政府提供）

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增933例COVID-19確診個案，其中包含744例本土個案，以新北市264例最多。圖為新北市立聯合醫院三重院區篩檢站外等候人潮。中央社記者趙世勳攝 111年4月13日

新北市宣布13日起全面收治符合居家照護資格確診者，衛生局長陳潤秋（圖）表示，接獲指揮中心確診個案通報後，會依病患所在行政區分派給7家核心責任醫院評估，留下適合居家照護者，若需進入醫院或集中檢疫場所，則由衛生局依醫療量能分流收治。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月13日