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疫情39/300

南投女照服員確診 匡列151人採檢結果皆為陰性

2022/4/13 17:15（4/13 19:39 更新）
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南投縣政府13日公布新增1例確診個案，為居住南投市58歲女性，已安排入住集中檢疫所，9日曾赴南投市大吉利土雞城，業者接獲通知已加強內部清消。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月13日
南投縣政府13日公布新增1例確診個案，為居住南投市58歲女性，已安排入住集中檢疫所，9日曾赴南投市大吉利土雞城，業者接獲通知已加強內部清消。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月13日
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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）南投縣今天公布一名58歲女性確診COVID-19，她的父、母確診並屬於花蓮縣個案，疑從花蓮到南投探視女兒及同住家人時傳染，這名女個案為照服員，採檢職場同事及住民目前陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，南投縣政府今天公布新增1例確診個案，案29534，為居住南投市58歲女性，昨天PCR採檢陽性，Ct值15.3，安排入住集中檢疫所，匡列同住家人、職場住民、社團友人、時常往來的女兒、女婿、孫子居家隔離。

縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，昨天下午接獲花蓮縣衛生局通知，花蓮確診個案有南投密切接觸者需採檢，其中58歲女性確診，她的父、母昨天確診並屬於花蓮個案，日前從花蓮到南投與女兒、女婿、胞兄接觸，採檢這3名密切接觸者，發現個案女兒染疫。

衛生局表示，這名58歲女性從事照服員工作，已完成疫情調查，通知接觸者PCR採檢包括同住家人2人、其他家人7人、社團友人16人、職場同事及住民126人，共計採檢151人，PCR結果皆為陰性，匡列居家隔離27人及自主健康管理124人，另職場環境檢體報告為陰性。

個案南投縣公共場所活動史為4月9日上午於南投市大吉利土雞城。衛生局表示，已通知業者完成內部清消，縣府環保局完成公共場域環境清消，與確診者足跡重疊者請自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒等不適症狀請速就醫，並通報縣府衛生局。（編輯：黃世雅）1110413

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