基隆增55例近半數家庭群聚 2例參加張惠妹演唱會

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基隆市長林右昌13日下午在線上記者會表示，中央流行疫情指揮中心公布與基隆相關有56例，其中1例是境外移入，因此基隆共55例本土病例，其中17例是原本已匡列居家隔離者，與外縣市相關有12例，最大量則是家庭群聚相關有26例。（取自林右昌臉書直播畫面）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市今天新增55例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，家庭群聚占近半數26例，與外縣市相關則有12例，其中有2例參加歌手張惠妹（阿妹）演唱會。

基隆市長林右昌下午在線上記者會表示，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關有56例，其中1例是境外移入，因此基隆共55例本土病例，其中17例是原本已匡列居家隔離者，與外縣市相關有12例，最大量則是家庭群聚相關有26例。

林右昌表示，基隆市疫情狀況已從最早場所群聚到職場群聚，然後進入社區，現在是家庭，與去年模式一樣，也就是從外面感染到家庭，很容易因1人確診為家庭帶來3至6人確診，今天55例中有近半數與家庭群聚相關。

林右昌說，外縣市相關的12例與5個縣市有關，其中與台北市相關占7例、職場群聚有4例，與足跡相關則分別為20多歲和30多歲女性，2人是去參加張惠妹（阿妹）演唱會，IKON TAIPEI酒吧群聚有1例，另與新北市、花蓮縣、桃園市相關各有1例，與高雄市相關有2例。

林右昌表示，市府日前執行「全民防疫愛心篩檢」計畫時快篩陽性專線獲得好評，經審慎評估後，明天重新啟動快篩陽性專線（02）2456-5861，服務時間從每天上午9時至晚間9時，會有專人為民眾服務，希望用最快速度取得PCR核酸檢測結果。

此外，林右昌說，市府16日和17日2天將在基隆港務公司（中正路1號）加開疫苗施打站，時間為上午8時30分至11時30分，和下午1時30分至4時30分。

對於教育部放寬停課標準，雲林縣府考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，承受風險真的太大，決定不跟進教育部最新公告停課標準，但國高中及大專院校會遵照教育部最新公告辦理。

媒體詢問，基隆市府是否跟進雲林縣作法？林右昌說，沒有跟不跟進問題，而是讓地方疫情指揮官多了工具，針對實際情形判斷採取新的作為，市府會因地制宜，還有因學校、班級疫情狀況，依據學校風險判斷做出相關處置。(編輯：陳清芳）1110413

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