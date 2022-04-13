高市新增50例確診 5例疑與張惠妹演唱會有關

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中央流行疫情指揮中心公布，國內13日新增933例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入。高雄市新增50例，市府在同盟公園設置篩檢站，民眾免下車便可進行採檢。中央社記者董俊志攝 111年4月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市今新增50例COVID-19本土個案，其中5例疑與台北小巨蛋張惠妹演唱會有關，另外高醫附設醫院、高雄長庚醫院也出現疫情，目前無擴散跡象。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄今天新增50例本土個案，娛樂場所衍生有2例、隔離期間陰轉陽14例、外縣市旅遊史有9例、密切接觸者24例及疫調中1例。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，娛樂場所2例與屏東天上人間小吃部有關，具外縣市旅遊史的確診者中，分別為台北5例、花蓮3例、新北1例。

有台北足跡的5例疑與台北小巨蛋張惠妹演唱會有關。潘炤穎說，其中4例曾於8日參加演唱會，另1例自述與參加過演唱會的人有接觸，因此研判演唱會是風險熱點，呼籲民眾若有演唱會足跡重疊，且身體有不適情形，可前往社區篩檢站篩檢。

市府也公布社區篩檢站資訊，包括三鳳宮、立德棒球場、市立岡山醫院及同盟公園均有設立社區篩檢站，12日至14日每天上午8時30分至12時、下午1時30分至5時30分及晚上6時至9時，提供與確診者足跡重疊者篩檢。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今爆出有確診者足跡、高雄長庚紀念醫院則有1名醫師確診。潘炤穎說，兩家醫學中心都有在第一時間掌握情形，高醫匡列相關接觸者約千人篩檢都陰性，居家隔離或自主健康管理名冊在核對中，風險可控。

至於高雄長庚醫院，潘炤穎說，院內工作人員確診，由於休假期間有聚會，可能因此暴露感染風險，返院後確診，經匡列接觸者含員工、患者、家屬等約200多人，目前採檢也均陰性。陳其邁強調，若戴口罩、做好防護，其實感染風險不高。

此外，高市三民二警分局今天證實轄區鼎金所1名員警因身體不適，病毒核酸PCR篩檢確診，同所員警緊急快篩，也有1名員警PCR陽性。潘炤穎說，感染源頭要再確認。

市府也公布確診者足跡，包括漢神百貨、高雄大遠百威秀影城、漢神巨蛋購物廣場、好市多高雄店、全聯福利中心七賢店及小港康莊店、健身工廠同盟廠、享溫馨KTV高雄博愛店、文化市場、家樂福鼎山店及高鐵左營站等。（編輯：陳清芳）1110413

高雄市13日新增50例COVID-19本土個案，其中5例疑與台北小巨蛋張惠妹演唱會有關。（高雄市政府提供）

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