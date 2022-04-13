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花蓮新增49例確診 部立花蓮醫院也淪陷

2022/4/13 17:14（4/13 17:16 更新）
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花蓮縣13日新增49例COVID-19確診，其中包括玉里車站1名售票員確診，車站周邊已進行清消。（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月13日
花蓮縣13日新增49例COVID-19確診，其中包括玉里車站1名售票員確診，車站周邊已進行清消。（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月13日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮縣今天新增49例COVID-19確診，除原本集中花蓮市慈濟醫院感染鏈、小加拿大補習班群聚，已延伸到鳳林鎮、玉里鎮，另外部立花蓮醫院也有16人確診，未列案號還沒計入今天案例。

花蓮縣這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已有209人確診，小加拿大美語補習班群聚新增28人，花蓮慈濟醫院感染鏈新增10人、奧斯卡餐廳感染鏈新增2人，另有疫調中7人及外縣市2人。

衛生局長朱家祥說明，今天新增49例比中央公布多1例，是秀林鄉一個國小學童，今早報給中央，可能是個案太多所以有疏漏，此案還在疫調中。

其他還在疫調中的包括鳳林國中2名學生確診，縣府今天在鳳林鎮衛生所緊急啟動快篩站，提醒民眾與確診者足跡重疊者，盡快前往快篩檢測。確診案例仍在疫調中也包括台鐵玉里車站1名售票員。

此外，朱家祥補充說明，衛生福利部花蓮醫院有16人確診，包括護理之家的9名照服員、3名護理師、1名個管師、3名清潔人員，都還未編列案號，已和中央開會研商，會確保縣內醫療量能。

小加拿大美語補習班師生確診及延伸出何嘉仁補習班、亞典補習班等，已採檢接觸者348人，還有55人未採檢，縣府呼籲相關接觸者盡快採檢，避免疫情持續擴大。（編輯：謝雅竹）1110413

花蓮縣13日新增49例COVID-19確診，小加拿大美語補習班群聚新增28人，多所學校都有確診案例，環保人員前往校園展開清消。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月13日
花蓮縣13日新增49例COVID-19確診，小加拿大美語補習班群聚新增28人，多所學校都有確診案例，環保人員前往校園展開清消。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月13日
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