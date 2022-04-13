張惠妹開唱遇確診足跡壓力大 獻唱合作曲談張雨生落淚

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（中央社記者王心妤台北13日電）歌后張惠妹今晚ASMR演唱會來到第10場，因演唱會陸續出現確診足跡，她說，雖然可以幸運開唱，但團隊其實壓力非常大，語末還哽咽自嘲：「不會現在就要哭吧？」張惠妹與素人合唱「最愛的人傷我最深」，談到獻給已故歌手張雨生時也感性落淚。

張惠妹表示，唱到第10場演唱會已經發生許多事，希望今晚能感性點。此次重返台北小巨蛋，正好遇到本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，她說雖然對於能開唱感到很幸運，但整個團隊壓力很大，「因為健康是最重要的，要健康又不要掃興，其實壓力很大」。

說到最後，張惠妹語帶哽咽停頓一下說：「不會現在就要哭吧？」接著提醒觀眾在場內要隨時注意戴好口罩，但也不忘歌迷能以手部或是其他肢體動作表達熱情。

今晚演唱會由素人歌迷擔任嘉賓，重現張惠妹與已故歌手張雨生合作的「最愛的人傷我最深」。演唱結束後，張惠妹表示，希望把這首歌獻給張雨生，而素人歌迷紅了眼眶，也讓張惠妹流下眼淚。（編輯：張芷瑄）1110413