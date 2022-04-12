三天三夜震撼小巨蛋 張惠妹未來恐難在台北開大型個唱

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張惠妹4月起在台北小巨蛋舉辦演唱會，雖然演唱會震動值並未超標，但周邊里長及居民仍投訴感受震動。（圖取自facebook.com/emimusictaiwan）

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（中央社網站12日電）張惠妹歌曲「三天三夜」再次「震撼」小巨蛋，台北市長柯文哲稱這首歌「真的要換地方唱了」。雖然這次ASMR演唱會震動值並未超標，但周邊里長及居民仍投訴感受震動，也讓張惠妹經紀人陳鎮川在接受媒體採訪時脫口說，「不適合再回來小巨蛋了」。

張惠妹（阿妹）4月1日起在台北小巨蛋舉辦12場演唱會，為了避免再次發生震動擾民，主辦單位特地製作影片宣導「禁止跳動」，工作人員在現場來回舉牌提醒歌迷，會場一樓地板也墊高減震，阿妹則呼籲歌迷當「稻草人」腳不離地，最終震動檢測並未超標，但周邊仍有居民感覺住家震動，因此向市政府投訴。

柯文哲11日表示，小巨蛋真的不適合演唱這種要很嗨、要跳的歌曲。

事實上張惠妹2002年在台北市立體育場（現台北市立田徑場）舉辦戶外演唱會時，就已經造成周邊住宅震動而遭投訴，時任台北市長馬英九當時曾說，小巨蛋落成後「室內比較能感受氣氛，這樣也不會干擾別人」。

台北小巨蛋在2005年啟用，張惠妹在2007、2009、2010、2012、2015都在此舉辦大型個人演唱會，每一次也都有演出「三天三夜」，但前面4度開唱都沒問題，到了2015年「烏托邦」演唱會才再次傳出震動擾民，外界研判可能與2014年通車的捷運松山線工程有關。

台北市副市長黃珊珊近日就直言，「這並不是歌手的問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷。」

「烏托邦」演唱會原本有意重回台北舉辦，不過場地申請未過。後來「烏托邦2.0」演唱會在高雄巨蛋舉辦8場，阿妹就讓歌迷盡情「跳起來」。

由於台北市目前沒有其他適合舉辦萬人演唱會的室內場地，大巨蛋落成後能否承受「三天三夜」威力也在未定之天，若張惠妹不再於小巨蛋開唱，北部歌迷可能只能移師高雄巨蛋才能一睹歌后魅力。（編輯：林廷軍）1110412