張惠妹演唱會太震遭抗議 柯文哲：小巨蛋不適合很嗨、要跳的表演

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歌后張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋開唱，遭里民抗議演唱會導致住家震動。圖為4月9日張惠妹ASMR演唱會開場前舞台裝置。（中央社）

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）歌后張惠妹（阿妹）睽違7年重返台北小巨蛋開唱，但附近里民抗議演唱會導致住家震動。台北市長柯文哲今天表示，小巨蛋「不適合演唱這種很嗨、要跳的」。

松山區中華里里長游吉興日前率里民至北市府抗議阿妹在小巨蛋的演唱會，造成周邊地區震動、生活受到影響，里長太太還一度向來了解情況的副市長黃珊珊下跪陳情。

柯文哲、黃珊珊在今天下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）台北市疫情記者會被問到此事。柯文哲說，這表示阿妹魅力依舊、威力猶存，小巨蛋周遭是土壤液化區，也因此市府與主辦單位為減震做了很多努力，「演唱會前面2個多小時都沒事、就最後15分鐘開始跳就不行了。」

柯文哲說，小巨蛋就真的不適合演唱這種要很嗨、要跳的歌曲，「阿妹那首三天三夜大概，投降了，真的要換地方唱。」

黃珊珊則表示，她有到居民家中了解，的確有震動，且當時近晚間11時、太晚了，她當下就要求演唱會需晚間10時30分前要結束。

黃珊珊說，主辦單位按照規範都盡力了、里長也很辛苦，相信歌迷可以體諒，會持續監控狀況跟協調，希望可以找到平衡點。（編輯：李亨山）1110411