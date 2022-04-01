張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

舞台上的張惠妹十分感性，化身「阿密特」時又能狂野激情。圖為2010年張惠妹在台北小巨蛋舉辦阿密特演唱會。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站1日電）歌手張惠妹4月1日展開aMEI ASMR演唱會，睽違7年重返台北小巨蛋開唱。2015年「烏托邦」演唱會歌迷的歡呼及跳動引發周邊「地震」，讓小巨蛋祭出「阿妹條款」規範振動分貝數，這次她打破個人紀錄唱12場、13萬張門票「秒殺」，會不會再次「震撼」台北成為焦點。阿妹總是有辦法讓歌迷激動吶喊又感動流淚，這位「演唱會女王」是怎麼辦到的？

體力準備好 不能跳也能嗨

慢歌坐、快歌站、跳起來是張惠妹歌迷多年來看演唱會的習慣。「烏托邦」演唱會引起的「震撼」效果遭投訴，讓阿妹不得不在台上提醒歌迷腳步「輕輕地跳就好」；這次主辦單位還拍宣傳片大力宣導嚴禁跳動，並把特區觀眾席墊高減震。

就算不能跳，阿妹仍有魔力讓全場HIGH起來，「身體搖擺的部分」、「把力氣用完」是她帶動氣氛的口頭禪，全場揮動雙手或隨節奏拍手的壯觀場面時常出現，讓歌迷汗水淋漓地離場也是固定戲碼。

經典大合唱 歌迷也是主角

「演唱會是花錢聽歌手唱歌」，這邏輯對阿妹來說不完全正確，全場大合唱也是她與歌迷的默契，她總是稱讚歌迷的聲音好美，於是在「我可以抱你嗎」、「掉了」等經典歌曲時把麥克風指向觀眾，歌迷也樂於把整首歌唱完，讓她感動泛淚。

在曲目中間talking的時刻，經常會有此起彼落的叫喊聲，甚至有幾位高調的歌迷高喊「張小姐」吸引她注意，然後就跟台上的阿妹抬槓了起來。阿妹常說：「這是大家的演唱會，你們想怎麼樣就怎麼樣。」絲毫不在意歌迷的瘋狂舉動。

影片來源：聲動娛樂 Mei Entertainment

情緒滿出來 現場一片淚海

曾有歌迷被抒情歌感動到淚流滿面，讓阿妹中斷了演唱，柔聲安慰「想哭就哭出來，親愛的我愛你。」後來鏡頭掃過觀眾席，好多人都在哭。

阿妹曾說「不知道我以後還能不能這樣唱」，所以把每次演出都當作最後一次。她的演唱會情緒都很滿，開心與難過都極致；台上的歌手如此，台下的歌迷也是如此。

超時沒在怕 安可總有驚喜

張惠妹的經典歌曲太多，多到每次巡演幾乎可以把曲目完全翻新，也代表著選歌有多難。2012年AMeiZING演唱會把十多首經典抒情歌串在一起，一首組曲就唱了近50分鐘，整場唱了近50首歌，不惜超時也要滿足歌迷。

阿妹的「人來瘋」眾所周知，先前的「烏托邦」演唱會本來沒有設計安可橋段，但觀眾的熱情讓她重新登台，於是歌迷能聽到久違的「解脫」、「剪愛」、「沒有煙抽的日子」、「記得」等原本歌單上的遺珠曲目。

彩虹旗飄揚 有愛什麼都對

阿妹會在演唱會上號召大家給身旁的親友一個擁抱，也會鼓勵上鏡頭的情侶觀眾互相親一個，她想表達的是，每一種愛都可以大方表達、都值得被尊重。

2009年「阿密特」專輯中的「彩虹」成為同志族群的代表性歌曲，自此之後，彩虹旗就飄揚在張惠妹每次演出。她的演唱會曾打造1800平方公尺的超大彩虹旗覆蓋一樓觀眾席，也曾在舞台上秀出「我們可以結婚了」字樣呼應同性婚姻合法化。

買票有驚喜 送NFT成創舉

阿妹的演出常帶來驚喜，有次巡演使用了超高升降台，開玩笑說自己可以修天花板上的電燈；也曾在高雄戶外開唱時搭乘熱氣球繞場，讓全場歌迷驚呆。現場的驚喜不夠，她還把腦筋動到門票上。

「烏托邦」台北演唱會舉行時，團隊砸大成本將門票製成「烏托邦公民證」，票卡上印有歌迷的姓名，讓演唱會的門票有永久收藏的價值。這次主辦單位再有創舉，打造線上互動網站，要送給每位觀眾專屬NFT，憑門票資訊及演唱會現場公布的神祕密碼即可獲得，甚至還有機會抽中藝術家聯名款。

（圖取自ASMeiR NFT網頁asmeir-nft.com/）

演唱會女王 打造沉浸體驗

1996年張惠妹出道時曾說，最大的夢想是開個人演唱會，1998年1月10日她就站上台北市立體育場圓夢，以破紀錄的速度登上巔峰。之後20多年間，阿妹征服兩岸三地歌迷，也多次巡迴到歐美開唱。「烏托邦」演唱會唱了104場，寫下華語女歌手難以突破的紀錄。

這次ASMR在台北開唱，將以讓人「顱內高潮」的音樂及舞台打造「沉浸式」體驗，聲光效果精緻的程度讓工作人員開玩笑說：「難怪我們會被硬體列入黑名單。」（編輯：林廷軍）1110401