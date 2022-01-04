張惠妹演唱會實名制鬆綁引反彈 經紀人陳鎮川致歉

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歌手張惠妹4月將在台北小巨蛋開唱12場，採用全場實名制。（EMI提供）

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（中央社網站4日電）歌手張惠妹今年4月將重返台北小巨蛋開唱，採用全場實名制盼杜絕黃牛，主辦單位昨天公告鬆綁相關規定，填錯姓名有3種情況仍可入場，引起許多歌迷質疑恐怕讓黃牛有機可乘。張惠妹經紀人今天凌晨在臉書社團發文道歉，並坦言「行政策略決議粗糙」。

張惠妹4月1日起將在台北小巨蛋舉辦12場演唱會，13萬張門票在開賣當天就售完。主辦單位日前公告指出，本次演出採取全場實名認證，購票時須填寫實際入場觀眾姓名，且不提供事後姓名更換。

不過許多歌迷反映，因為沒注意相關規範，發生姓名填錯字或寫成身分證字號等狀況，恐怕無法入場，只能申請退票。主辦單位3日指出，只要票券沒有來源爭議，就算購票時填寫的姓名有錯字、誤填成身分證字號、同筆訂單多張填同一個人名或身分證字號，仍可入場欣賞演出。

張惠妹經紀人陳鎮川表示，由於已有近800位歌迷選擇退票，客服應接不暇，他認為「既然感覺不是黃牛購票，就儘量體恤歌迷給歌迷方便吧」，所以決定放鬆實名制，不過此舉導致許多遵守實名規定的購票歌迷憤怒，他要為「行政策略決議粗糙」致歉。

陳鎮川說：「多達10幾萬人的實名購票制度實為首例，我們想做卻沒有做到盡善盡美，真的讓大家困擾了！」

有歌迷回應表示，團隊已辛苦解決問題，肯定實名制的美意，但也有許多人仍表達不滿，認為鬆綁實名制對遵守規範的人不公平，「會吵的有糖吃，黃牛就是抱著這種僥倖心態得逞。」（編輯：王靖怡）1110104