張惠妹演唱會實名制引議論 填錯名字仍有機會入場

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（中央社網站3日電）歌手張惠妹4月將在台北小巨蛋舉辦12場演唱會，日前開放售票13萬張門票在9分鐘完售。許多歌迷反映因不清楚實名制規範而填錯姓名，主辦單位今天公告指出，有3種狀況仍可入場，將電話確認已申請退票者是否仍要退票。

「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」是張惠妹睽違7年重回台北小巨蛋，為了防堵黃牛轉賣票券，主辦單位日前公告，購票時要確實填寫實際入場觀眾姓名，且不提供事後姓名更換。不過有歌迷反映，因不熟悉規則，不小心姓名打錯字，也有人誤填成身分證字號，恐怕無法入場。

張惠妹演唱會實名制購票引發議論，主辦單位透過售票網站公告釋疑。（圖取自拓元售票網頁tixcraft.com）

拓元售票網站今天下午代主辦單位公告指出，設定諸多購票規則，是為了保障歌迷原價購票的權益，因此只要票券沒有來源爭議，就算購票時填寫的姓名有錯字、誤填成身分證字號、同筆訂單多張填同一個人名或身分證字號，都不會影響入場的權益，請歌迷不用擔心。

不過此公告一出引起議論，PTT論壇有歌迷表示，「一開始就公布這樣我就多搶一點賣朋友了」，也有人認為實名制因此變調，黃牛反而有機可乘。

拓元指出，主辦單位將會在3天內電話聯繫已申請退票會員，確認是否還要辦理退票。拓元也提醒，證件姓名若為空白的訂單，仍屬無效訂單，請盡速提供退款資料辦理退票。（編輯：邵曉潔）1110103