張惠妹小巨蛋演唱會門票元旦開賣 內耳區透明座椅讓觀眾融入舞台

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（中央社網站24日電）歌手張惠妹（阿妹）明年4月重返台北小巨蛋舉辦12場演唱會，今天宣布演唱會門票1月1日下午1時起開賣，最特別是「內耳區」，座位更是特製的透明座椅。演唱會海報也正式曝光，張惠妹畫上黑唇搭配超殺眼神亮相，沒畫眼妝讓她直呼就像沒穿衣服一樣沒安全感。

睽違7年，張惠妹明年4月1、2、3、5、6、8、9、10、12、13、15、16日在台北小巨蛋舉行「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，打破她在2015年連續10場的紀錄。演唱會名稱ASMR（Autonomous sensory meridian response）是近年國外很流行的名詞，中文常被翻譯成「顱內高潮」，是一種因聲響而產生的自主性感官經絡反應，通常從頭皮開始，並向下移動到頸後及脊椎上方的發麻感覺。

演唱會海報設計為符合這次ASMR的感官溝通，美術團隊建議張惠妹除了畫上黑唇，幾乎素顏裸妝上陣，表現她在音樂裡非常沉醉和具有攻擊性的眼神。

拍攝當天張惠妹一開始覺得很沒安全感，還開玩笑跟攝影師說：「你知道女明星沒有假睫毛，跟沒有穿衣服是一樣沒有安全感的嗎？」

這次演唱會最特別是每場有200位的「內耳區」，位置在最貼近舞台的區域，此區觀眾將坐在舞台延伸區域內，腳下踩著跟台上一樣的LED螢幕，座位更是特製的透明座椅，完全不會擋住旁人欣賞演唱會，過程中可沉浸在音樂與動畫裡的ASMR感官體驗。

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經紀人陳鎮川表示，「我們想讓某些歌迷，體驗幾乎跟張惠妹一起身處台上的感覺，甚至是演出的一部分。」張惠妹也要求團隊這區的票全數留給歌迷，她說：「這一區跟我的互動會非常密切，我希望都是真的很熟悉我音樂的朋友，這樣我比較有感覺，也比較有安全感。」

演唱會門票明年1月1日下午1時起在拓元售票系統開賣，台新銀行卡友可於中午12時限區限量優先購票。購票時須填寫姓名，進場也須配合實名認證，所有成功購票的歌迷將會獲得一組取票資料，在購買該場演出的前5天才能利用這組編號到全台的ibon領取入場券。（編輯：王靖怡）1101224