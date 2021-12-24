張惠妹攻蛋元旦搶票 內耳區貼近舞台、序號機制防黃牛

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（中央社記者王心妤台北24日電）歌手張惠妹將於明年4月連續在台北小巨蛋開唱12場，今天宣布將於元旦開放購票。主辦單位特別設計序號機制防堵黃牛，張惠妹透露將與貼近舞台、限量位子的「內耳區」有密切互動。

張惠妹（阿妹）今天公布開唱日期為2022年4月1、2、3、5、6、8、9、10、12、13、15、16日，共12場，演唱會門票將在明年1月1日下午1時在拓元售票開賣。主辦單位今天同時公布演唱會正式海報，張惠妹畫上黑唇但眼妝近乎「全裸」，反襯出張惠妹在音樂裡具有攻擊性的眼神。

此次演唱會為了防堵黃牛，除購票須填寫姓名，入場時也必須配合實名制，歌迷購票成功後會獲得一組取票資料，在該場演出的前5日才能利用這組編號到全台的ibon領取入場券。

主辦單位上引娛樂表示，「實名制已經是基本的機制了，離演出前5天才能取票更是為了讓黃牛轉售更加困難。」這樣的機制不只能增加黃牛不安而不敢搶票，歌迷也不用保管那麼久的票，遺失的案例將會減少。

主辦單位也強調，不要購買黃牛票，黃牛票的序號真偽風險很高，「很有可能黃牛會將取票的序號重複販售，到時候會造成自己的損失」。

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此次演唱會也特別設計200人的「內耳區」，位置將會最貼近舞台，觀眾能坐在舞台延伸的區域，腳底下踩著跟舞台上相同LED螢幕，座位更是特製的透明座椅，能擁有獨一無二的沉浸式體驗。

經紀人陳鎮川表示，「我們想讓某些歌迷，體驗幾乎跟aMEI一起身處台上的感覺，甚至是演出的一部分。」張惠妹則說：「這一區跟我的互動會非常密切，我希望都是真的很熟悉我音樂的朋友，這樣我比較有感覺，也比較有安全感。」（編輯：陳政偉）1101224