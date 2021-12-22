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王力宏風暴
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王力宏風暴2/31

張惠妹捲入李靚蕾戰王力宏 陳鎮川：蠻無言的

2021/12/22 13:07（12/22 13:25 更新）
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歌手張惠妹（圖）被捲入王力宏與前妻李靚蕾的風暴中，經紀人陳鎮川22日表示「蠻無言的」。（中央社檔案照片）
歌手張惠妹（圖）被捲入王力宏與前妻李靚蕾的風暴中，經紀人陳鎮川22日表示「蠻無言的」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北22日電）王力宏月中婚變，妻子李靚蕾爆料王力宏私生活混亂，更提到兩人曾與王力宏當時緋聞女友同看電影，緋聞女友遭媒體指涉是天后阿妹，阿妹經紀人陳鎮川今天對此表示「蠻無言的」。

李靚蕾指控王力宏的長文中曾寫道：「記得有一次你約我看電影，我們坐在前面，散場時發現你當時的緋聞女友就坐在影廳的最後面，我們一起看了同場電影。」

「鏡週刊」報導，這名「緋聞女友」就是天后張惠妹，張惠妹當時得知王力宏要帶女性友人去看電影，而女性友人即是李靚蕾，張惠妹也與好友到電影院並坐在後面，王力宏與李靚蕾則坐在前排，電影散場後也巧遇，讓王力宏相當尷尬。

對此，張惠妹經紀人陳鎮川表示，張惠妹正在忙於籌備演唱會，並不會拿這些事問張惠妹，對於近日風波，陳鎮川也坦言「蠻無言的」。（編輯：屈享平）1101222

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