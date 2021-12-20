林書豪指染疫時心情極差 面對王力宏問題遭打斷

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前NBA球星、現任CBA北京首鋼隊員林書豪20日說，罹患COVID-19期間瘦了20磅，心情「非常非常不好」。但在面對好友王力事件時，本想回答的林書豪卻遭球隊公關強勢中斷，無法回答。中央社記者邱國強北京攝 110年12月20日

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（中央社記者邱國強北京20日電）前NBA球星、現任CBA北京首鋼隊員林書豪今天表示，他罹患COVID-19期間瘦了20磅，心情「非常非常不好」，因為很多計劃行程被打亂，自己的很多努力浪費了，什麼都不能做。

由於林書豪罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）期間，他的好友、歌星王力宏曾公開為他加油打氣，媒體今天因此爭相詢問他對王力宏事件的看法。原本正考慮要回應的林書豪，突然被球隊公關人員以「不接受與主題無關的問題」為由，強勢打斷採訪，讓他未能回答，引起現場媒體不滿。

林書豪今天與首鋼隊另一名台籍球員周儀翔，以及翟曉川、方碩、王驍輝等3名中國籍球員，共同出席隊方與兩岸青年的交流活動，並進行運球投籃等互動。

林書豪表示，由於自己確診前有打疫苗，因此他確診後症狀「就是像普通的感冒」，只持續了幾天，但因為檢測結果一直是陽性，在隔離很久後連續檢測出幾個陰性後，才告解除。

他指出，症狀本身沒有影響到自己。但隔離時間那麼久，體重掉了20磅，反而最影響身體。同時，隔離治療心情「非常非常不好」，因為自己很多的計劃行程被打亂了，「我的很多努力浪費了，什麼都不能做」，只能待在那裡，希望快點好。

林書豪說，隨著年齡增長，他不再只是關注自己的表現，也同時關注籃壇發展。希望籃球運動在亞洲發展的愈來愈好，每年發掘更多在技巧上有天分的球員，讓「全世界更尊重黃皮膚的球員」。

他並對中國籃球界的現狀表示，若無法回到疫情前能開放觀眾現場觀賽，肯定對球員會造成影響，但大家必須耐心堅持下去。（編輯：張淑伶）1101220