李靚蕾四度發文揭婚變內幕 控生完三胎王力宏就脅迫離婚

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）王力宏與李靚蕾之間的爭議不斷，李靚蕾今早再度在網上發表聲明，坦言兩人目前仍有婚姻關係，並公開通聯紀錄，澄清曾聯絡多次卻遭拒絕，聲明中也公開表示曾遭王力宏逼迫接受離婚條件，並且反問王力宏曾經召妓是否屬實。

王力宏月中證實與李靚蕾婚姻走向終點，李靚蕾沉默2天後發文揭開婚變內幕，指控王力宏外遇且私生活混亂，引發一連串後續新聞。王力宏19日也首度回應，強調自己沒對婚姻不忠，活在恐懼威脅下，更被前妻索求新台幣8.6億贍養費。李靚蕾隨後反擊表示，自己一毛贍養費都沒拿，甚至指出王力宏被心理師認定「性成癮」及「自戀型人格」。

李靚蕾首先表示，目前兩人的確還有婚姻關係，但王力宏的行為已經是社會問題，他曾利用塑造的人設獲取實質利益，「你必須坦蕩的正面回應，給一直以來支持你的人和社會大眾一個交代」。

李靚蕾接著表示，在網路上有許多人指證王力宏有「召妓的行為」，王力宏是否承認已公開的指控或證據，她也反問王力宏：「請問你是否承認你從婚前就有跟很多不同的『朋友」』有約炮的習慣，甚至有劈腿的事實。」甚至是曾想和16歲的師妹當「朋友」。

第3點，李靚蕾說王力宏一家把自己當生育機器，長期羞辱霸凌、冷暴力，自己活在威脅下，「一生完三胎兒子就以各種方式脅迫我離婚，這是你做人道德的標準嗎？」

李靚蕾也指控王力宏聲明要求見孩子是混淆視聽。她透露自己甚至同意王力宏家中裝設視訊機器人，但王力宏曾在非獨處時使用，讓李靚蕾覺得自己像個真人秀女主角，李靚蕾才希望王力宏能在獨處時使用，但王力宏仍未給出明確同意。

李靚蕾同時公開通聯紀錄，顯示她昨天下午曾5度聯絡王力宏但都被拒絕，「你後來說要有一個你指定的人加入我們的對話你才願意，我說好，我就跟那個人通話以後，你依然不願意跟我通話，請問你對於你自己滿口的謊言是否要道歉？」

李靚蕾公開通聯紀錄。（圖取自instagram.com/jl.leilei）

針對王力宏聲明說李靚蕾索求2億人民幣（新台幣8.6億元）贍養費，且婚姻諮商過程有錄音，李靚蕾則反擊，調解員說她並未有過此發言，也沒有錄音。

李靚蕾表示，當時其實是王力宏逼迫她接受離婚條件，王力宏威脅要單方面訴請離婚，而李靚蕾希望此事能低調，否則會引起輿論討論，「請你不要惡意曲解我的話。一直以來都是我在承受你和家人的威脅勒索和霸凌，不是我威脅你們。」

李靚蕾最後也說，希望王力宏能誠實面對自己，正視問題並為行為負責，不要再把問題歸咎他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退。（編輯：屈享平）1101220

（圖取自instagram.com/jl.leilei）

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