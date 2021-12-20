王力宏向李靚蕾道歉 稱暫時退出工作陪父母孩子

（中央社網站20日電）歌手王力宏和前妻李靚蕾婚變風暴持續，王力宏19日首度在社群平台發聲後，今天再度發文。他說：「沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」並說「給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉」。

王力宏也提到，「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害」。

王力宏聲明全文如下：

左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。

（編輯：簡莉庭）1101220