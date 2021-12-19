王力宏私訊以豪宅「吾疆」逼收回指控 李靚蕾：不需你施捨

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李靚蕾19日公開王力宏（右）以豪宅逼迫收回指控的簡訊內容，並說「不需要你的施捨」。（圖取自instagram.com/jl.leilei）

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌手王力宏前妻李靚蕾發文公開婚變內幕，王力宏父親今天公開聲明稱李靚蕾當年挾孕逼婚，李靚蕾隨後公開王力宏以豪宅逼迫收回指控的簡訊內容，她也說：「不需要你的施捨。」

王力宏月中證實8年婚姻劃下句點，相隔2天後，前妻李靚蕾在Instagram發文指王力宏外遇且私生活混亂，引發網友熱議。

王力宏父親王大中今天公開聲明稱李靚蕾當年以懷孕要脅爆料毀掉王力宏事業，李靚蕾隨後再發7點聲明反擊，並要求王力宏下午3時前公開道歉否則提告。

李靚蕾在文中提到，第一份聲明因考慮到王力宏是孩子的父親因此說得保留，遺憾公開內幕後，等來的不是道歉和懺悔，而是透過親友捏造事實詆毀。

李靚蕾同時公開收到王力宏以英文傳送的簡訊，內容大意是，「給妳『吾疆』公寓，妳今天跟媒體說妳的指控都是毫無根據的，妳只是太難過了所以沒有思慮清楚。力宏沒有犯錯，妳要道歉。」

李靚蕾表示，當時僅感覺遺憾，因為兩人認識許久，王力宏仍認為有機會用錢收買。李靚蕾說：「可笑的是，我竟然還認真的考慮了你請我犧牲自己名聲，挽救你的事業的請求（在不收取任何利益的前提下）。我想了想覺得真是心寒...到了現在你依然沒悔過之心，一樣自私的覺得我的名聲和未來不重要，你的才重要，也一樣的躲在親友後面惡意中傷我。」

李靚蕾更抨擊，「很顯然，你不在意，做錯事的人依然只在乎自己，只想獨善其身。這太不可思議了...也超越了道德的底線。」她提到，「吾疆」是兩人同住並扶養孩子的房子，若她想爭取也有勝算，「不需要你的施捨，也不需要以任何條件來交換。」（編輯：張雅淨）1101219