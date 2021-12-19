更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
王力宏風暴
新聞專題
王力宏風暴14/29

央視連續劇片尾曲王力宏「消音」 網友：徹底涼了

2021/12/19 15:54（12/20 13:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
王力宏（左）深陷醜聞風暴，中國官媒央視19日在連續劇中將他演唱的片尾曲消音，原本的男女合唱變成女歌手譚維維獨唱。（中央社檔案照片）
王力宏（左）深陷醜聞風暴，中國官媒央視19日在連續劇中將他演唱的片尾曲消音，原本的男女合唱變成女歌手譚維維獨唱。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）藝人王力宏深陷醜聞風暴，中國官媒央視今天在連續劇中將王力宏演唱的片尾曲消音，原本的男女合唱變成女歌手譚維維獨唱，有網友說，「王（力宏）是徹底涼涼了」。

微博帳號「電視圈大哥」今天上午發文表示，電視劇「大決戰」在重播，片尾曲「寸心」由王力宏、譚維維合唱，「今日央視一套將其替換了成了女聲獨唱版，且馬掉了王力宏的名字。廣大文藝工作者要是品行不端，人民和時代都不接受。」

許多網友也在今天播出時注意到了這件事，上網分享，還有網友說，片尾曲演唱者的字幕即將出現時，職員表字幕被淡化，片尾字幕的工作人員名單已經看不見王力宏的名字。

以國共內戰歷史為背景的「大決戰」今年6月首播，最近在中國央視重播，片尾曲「寸心」原本由王力宏與中國女歌手譚維維合唱。（編輯：翟思嘉）1101219

延伸閱讀
王力宏私訊以豪宅逼收回指控 李靚蕾：不需你施捨徐若瑄再發文澄清 點名王力宏出面勿殃及友人胡錫進：王力宏在大陸的豪華存在基本結束Yumi稱未介入王力宏婚姻已刪聯絡方式 李靚蕾貼照反擊王力宏向李靚蕾道歉 稱暫時退出工作陪父母孩子李靚蕾稱Hello Stranger王力宏翻成陌生人 阿滴百靈果糾錯
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀