央視連續劇片尾曲王力宏「消音」 網友：徹底涼了

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王力宏（左）深陷醜聞風暴，中國官媒央視19日在連續劇中將他演唱的片尾曲消音，原本的男女合唱變成女歌手譚維維獨唱。（中央社檔案照片）

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（中央社台北19日電）藝人王力宏深陷醜聞風暴，中國官媒央視今天在連續劇中將王力宏演唱的片尾曲消音，原本的男女合唱變成女歌手譚維維獨唱，有網友說，「王（力宏）是徹底涼涼了」。

微博帳號「電視圈大哥」今天上午發文表示，電視劇「大決戰」在重播，片尾曲「寸心」由王力宏、譚維維合唱，「今日央視一套將其替換了成了女聲獨唱版，且馬掉了王力宏的名字。廣大文藝工作者要是品行不端，人民和時代都不接受。」

許多網友也在今天播出時注意到了這件事，上網分享，還有網友說，片尾曲演唱者的字幕即將出現時，職員表字幕被淡化，片尾字幕的工作人員名單已經看不見王力宏的名字。

以國共內戰歷史為背景的「大決戰」今年6月首播，最近在中國央視重播，片尾曲「寸心」原本由王力宏與中國女歌手譚維維合唱。（編輯：翟思嘉）1101219