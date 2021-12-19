王力宏人設崩塌之際 中紀委：藝人違法失德必究

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藝人王力宏有關私生活混亂的負面新聞正纏身，中共中央紀委國家監委網站19日重申對明星藝人「違法失德必究、沒有任何例外」。（中央社檔案照片）

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（中央社台北19日電）藝人王力宏有關私生活混亂的負面新聞正纏身，中共中央紀委國家監委網站今天以不點名的方式說，「人設崩塌」最近又成輿論關鍵字，並重申對明星藝人「違法失德必究、沒有任何例外」。

中紀委國家監委網站19日晚間發布「立藝先要立德」的評論，開篇就稱：近期，「人設崩塌」再成輿論場熱議關鍵字；明星藝人「翻車」的例子一再說明，公眾人物的一言一行受到大眾關注，一舉一動都會對社會產生影響，如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。

文章隨後引用中共總書記習近平14日在中國文學藝術界聯合會第11次全國代表大會、中國作家協會第10次全國代表大會開幕式上所說：「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態」，以及「一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受」。

評論細數中共近來整治、抵制、懲戒違法失德藝人的舉措，包括：中宣部印發「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」、國家廣播電視總局發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」、中央網信辦印發「關於進一步加強娛樂明星網上資訊規範相關工作的通知」。

評論指這些舉措釋放出一種信號：嚴把明星藝人內容導向，加強正面引導，建立負面清單，違法失德必究、沒有任何例外。

評論說：「所謂『人品決定藝品，立藝先要立德』，明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水平、思想水平和業務水平，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任。」（編輯：張淑伶）1101219