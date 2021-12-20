王力宏控李靚蕾討8.6億 稱5年多活在威脅下、沒對婚姻不忠

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌王王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂，王力宏沉默2天後澄清「沒有對我們的婚姻不忠」，更稱婚姻期間的5年8個月都活在勒索威脅下，且李靚蕾索要8.6億元贍養費。

王力宏月中證實婚姻劃下句點，前妻李靚蕾沉默2天後發文揭婚變內幕，指控王力宏外遇且私生活混亂，王力宏父親今早則貼聲明指李靚蕾當年以懷孕要脅結婚。

王力宏今晚在微博表示：「我可以很肯定的說，我沒有對我們的婚姻不忠。」他表示和李靚蕾（當時名為西春美智子）是在2003年演唱會上認識的，中間斷聯10年，之後李靚蕾更曾稱呼他是陌生人，當時李靚蕾已經26歲，並非她暗示的未成年。

王力宏表示，兩人在一起沒多久李靚蕾就懷孕了，「但她那天特別激動說：『如果今天不跟我結婚，我會消失，改名，肚子里的孩子，你一輩子都見不到。你別想找我，你會永遠找不到我。』」這段對話能在2016年的婚姻顧問討論中找到錄音。

王力宏稱自己當時擔心永遠見不到孩子，加上李靚蕾激動又拳打腳踢，便點頭答應。王力宏坦承婚姻中有許多問題，自2014年3月就一起看了醫生希望事情好轉，最後兩人仍決定分居。

王力宏表示，2020年12月開始協議離婚，當時李靚蕾曾對調解員表示，若他不配合要求就要爆料媒體，並非是李靚蕾說自己一毛錢都不要的形象。

王力宏說，李靚蕾一開始要了2億人民幣（約新台幣8.6億元），最後雙方簽訂的版本為1.5億人民幣（約新台幣6.48億元），包含一半洛杉磯和投資財產，還有每個月21萬人民幣（約新台幣90.7萬元）的生活費，另外還有保母、司機、專車、住家及台北房子免費住18年，「但她一直覺得這樣還是給的太少」。

王力宏表示：「所有事情請針對我，我願意面對妳所有的要求、所有的憤怒，但網路真的是一個凡走過必留下痕跡的世界，妳已經利用它毀了我，拜託拜託，不要再讓這些紀錄讓我們三個小孩在未來的成長面對更多的不堪，尤其在這樣的時候，真的請求妳讓我可以見見他們。」

王力宏對李靚蕾喊話：「我很遺憾我沒有達到你心理作為一個合格老公的標準。」他同時也對社會大眾及牽扯進的朋友道歉並說：「最後，我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的5000字長篇不實指控信。」（編輯：林治平）1101219

王力宏臉書全文：