徐若瑄遭影射捲入王力宏婚變 發聲明稱不實指控將訴諸法律

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徐若瑄（圖）被影射捲入王力宏婚變事件，她18日發文澄清是不實指控，針對惡意詆毀一律訴諸法律絕不寬貸。（中央社檔案照片）

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（中央社網站18日電）金曲歌王王力宏15日證實與妻子李靚蕾結束8年婚姻。李靚蕾沉默兩天，17日晚間發文控訴王力宏男女混亂，其中提到他與一名已婚女子關係親密，網友將矛頭指向徐若瑄，也有媒體報導曾收到自稱是「徐若瑄鄰居」的爆料。徐若瑄發文澄清是不實指控，一律訴諸法律絕不寬貸。

李靚蕾在Instagram揭露與王力宏離婚內幕，指控王力宏出軌、約砲，其中一位砲友已婚有小孩，「你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公，甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會。」網友紛紛揣測是徐若瑄。

蘋果新聞網報導，曾收到自稱是「徐若瑄鄰居」的爆料， 表示自己看過王力宏來找徐若瑄，大樓管理員也多次深夜目睹王力宏到訪徐若瑄家，認為兩人關係不單純。

徐若瑄在臉書發聲明表示，對於媒體未經證實影射，或以不實爆料方式報導影射，及網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，「威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待。」（編輯：趙敏雅）1101218