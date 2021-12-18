李靚蕾毀滅性長文控訴王力宏 網友翻出「好心分手」歌詞神預言

（中央社網站18日電）歌手王力宏宣布離婚後，前妻李靚蕾昨天深夜PO出長文，爆料王力婚前後關係複雜、外遇不斷召妓， 眼尖網友發現，王力宏2002年與香港盧巧音合唱的「好心分手」，歌詞如同對王力宏的遭遇神預言，包括「曾被你馴服到就像綿羊，為何會反咬你一下，你知道嗎？」讓網友大呼神奇。

王力宏和盧巧音合唱的好心分手，描述女子終於決定與男子心痛分手，當年紅遍大街小巷。歌詞中描述女方的心境、男方的遭遇。「曾被你馴服到就像綿羊，為何會反咬你一下你知道嗎？」讓網友聯想到李靚蕾此刻的心情及行動。

李靚蕾本來扮演賢妻良母，但離婚後突然出手發出毀滅性長文，重創王力宏演藝事業，歌詞「回頭望伴你走從來未曾幸福過」，「若勉強也分到不多、不如什麼也摔破」，更被認為是徹底表達李靚蕾的心聲。

歌詞中男方唱「也許該反省不應再說話」，對照王力宏傍晚返台低調不語，網友覺得相當貼切；而「被放棄的我應有此報嗎」，有人指出是在說王力宏被粉絲放棄。

歌曲最後王力宏高唱「好心分手每天播」，網友說就像媒體從早到晚播放王力宏的各種新聞，這首20年前的歌曲神準描述王力宏現在的處境，網友高呼準得不可思議。

王力宏遭李靚蕾毀滅式爆料，私生活淫亂，召妓、約炮如家常便飯，優質形象瞬間跌落谷底，也有人挖出王力宏2005年的經典歌曲「花田錯」，直呼這首歌詞的「花田裡犯了錯」、「原諒我多情的打擾」、「我的山水全部褪色」根本預言了王力宏如今的處境，狂酸用自身詮釋歌曲。

王力宏好男人形象崩塌後，疑似為安撫李靚蕾，今天傍晚低調搭機回台，但本人仍未對風波做出回應，臉書粉絲專業則已遭網友灌爆，15日的離婚聲明至今底下留言已達1.6萬則，其中一句「私生活很簡單很單純」更成為砲轟焦點。

好心分手歌詞全文：

（女）：是否很驚訝 講不出說話 沒錯我是說 你想分手嗎曾給你馴服到 就像綿羊 何解會反咬你一下 你知嗎

（男）：也許該反省 不應再說話 被放棄的我 應有此報嗎如果我曾是個壞牧羊人 能否再讓我 試一下 抱一下

（女）：回頭望 伴你走 從來未曾幸福過

（男）：恨太多 沒結果 往事重提是折磨

（女）：下半生 陪住你 懷疑快樂也不多

（男）：被我傷 讓你痛

（女）：好心一早放開我 重頭努力也坎坷 統統不要好過

（男）：為何唱著這首歌 為怨恨而分手 問你是否原諒我

（女）：若注定有一點苦楚 不如自己親手割破

（男）：回頭吧 不要走 不要這樣離開我恨太多 沒結果 往事重提是折磨

（女）：下半生 陪住你 懷疑快樂也不多沒有心 別再拖 好心一早放開我 重頭努力也坎坷統統不要再好過（男）：為何唱著這首歌 為怨恨而分手 問你是否原諒我

（女）：若勉強也分到不多 不如什麼也摔破

（男）：好心分手 每天播

（女）：可知歌者也奈何

（女）：難行就無謂再拖 好心一早放開我 重頭努力也坎坷統統不要好過

（男）：為何唱著這首歌 為怨恨而分手 問你是否原諒我

（女）：若注定有一點苦楚 不如自己親手割破

（編輯：唐元元）1101218

影片來源：CandyLoVEVO

影片來源：王力宏 Wang Leehom