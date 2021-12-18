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王力宏風暴
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王力宏風暴26/29

李靚蕾指控王力宏外遇 婚前逼簽不平等條約

2021/12/18 08:40（12/18 10:47 更新）
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金曲歌王王力宏（後右）15日證實與妻子李靚蕾（後左）8年婚姻劃下句點。（圖取自facebook.com/leehom）
金曲歌王王力宏（後右）15日證實與妻子李靚蕾（後左）8年婚姻劃下句點。（圖取自facebook.com/leehom）
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（中央社記者王心妤台北18日電）金曲歌王王力宏15日證實與妻子李靚蕾8年婚姻劃下句點，但李靚蕾昨晚在Instagram貼出長文指控王力宏婚姻期間外遇，更要求她在婚前簽下不平等條約。

李靚蕾昨晚在IG表示，因為王力宏希望有很多孩子，她因此決定放棄自己的人生與工作，一切以孩子為中心，但若知道生完孩子會過著「偽單身」的生活，當時也不會答應。

李靚蕾稱自己婚前就被迫簽署不對等的婚前協議，「你要保護你婚前的財產，我能夠理解也完全接受，但婚後的財產是我們共同的努力，也是我們各自做好份內的工作而得來的，房子在你名下，車子在你媽的名下，財產轉移的很乾淨，深怕我占到你任何的『便宜』。」

李靚蕾表示，離婚聲明公開後，王力宏拿她當了擋箭牌保護自己，「做錯事的人是你，但我和你媽卻承載了所有的輿論和負面新聞，你卻獨善其身。」她更提到王力宏表示因不會回應外界傳言決定不幫她澄清不實報導，但王力宏被報導出軌後，卻馬上大動作澄清，讓李靚蕾心碎決定為自己站出來。

李靚蕾也指控王力宏外遇，她寫道「上海演唱會結束沒打給我，到早上也找不到你，後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼，舔唇的照片。之後婚後也是持續來往，你已經有了我，收到她的一系列裸照祝賀你生日，也是開心回應。」

李靚蕾表示，「我已經給你一切你想要的，即使你再怎麼不負責任再怎麼荒唐，我也連身邊的親友都沒有多說過什麼，一樣笑臉迎人，溫柔堅定的守護我們家。」李靚蕾提到，只希望自己的隱忍退讓能換來家庭和諧，換來的卻是王力宏多次缺席孩子們的重要時刻。

李靚蕾也說，發文的其中一個原因是不希望有女生發生相似的事，也期待「有權有勢的人能被禁止透過營銷來控制輿論導向和維護自己的人設，讓公眾人物能夠以真實的面貌呈現在大眾面前，也讓事實能夠被看見。」（編輯：黃世雅）1101218

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