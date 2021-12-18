李靚蕾稱為家庭付出遭羞辱 控王力宏私生活混亂

（中央社記者王心妤台北18日電）歌王王力宏15日證實8年婚劃下句點，但前妻李靚蕾昨晚在IG大動作發文控王力宏私生活混亂「演藝圈的男女關係和你的三觀（人生觀、世界觀、價值觀）也是顛覆了我的見識」。

李靚蕾昨天深夜在社群媒體Instagram貼出長文，指出自己婚前被迫簽下不平等條約，婚姻期間不斷的備孕、懷孕、產後哺乳育兒，大部分時間都需要自己面對。

李靚蕾認為現代女性有接受高等教育的能力，但為家庭的付出仍被認為應該無酬，但這樣的付出其實只是家庭角色分配，「這份工作的薪酬應該加總計算加上以你的能力不外出工作的機會成本。這應是所有家庭主婦透過自己努力應得的薪酬，而不是被贈與或施捨的。」若家庭主婦談到錢，就被會被譴責市儈或是拜金女，而這樣的議題應該被現代人審思。

李靚蕾自述婚前因為王力宏要保護自己的個人財產，被逼迫簽下不對等婚前協議，但她認為婚後的財產是兩人共同的努力，但王力宏卻將財產切割，深怕李靚蕾占到「便宜」。李靚蕾自認鼓勵王力宏追求真正熱愛的工作，卻長期受到他和家人的懷疑羞辱，「現在擁有你所有錢財不讓你使用和挑撥我們的人，不是我。」

李靚蕾指出王力宏私生活混亂，兩人發生性關係後，王力宏仍不願意給予在一起的名分，「你在很多城市都有這樣的『朋友』。你也有被拍到帶女生回家過夜，也被拍到召妓。」這些關係都曾被拍到影片，那些女生也都能清楚說出王力宏住的樓層。

李靚蕾表示，兩人確定關係後，王力宏有次卻在一場上海演唱會後消失整夜，「後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼，舔唇的照片。」她更指控王力宏婚後仍持續這些的關係，自己也收過許多「朋友」傳訊息來哭訴。

李靚蕾曾被網友起底擁有美國普林斯頓大學金融相關科系及哥倫比亞商學院博士學位，對於被認為與王力宏結婚是擠身上流，她表示，「我也沒有『靠他』 獲得現在的生活。未來我不需要，也不會為了要跟他拿生活費而受任何的屈辱（雖然是我應得的，但是不用，謝謝）。我靠我自己的努力，一樣可以把孩子很好的養育成人。」

李靚蕾表示，未來將會善待自己並成為孩子的堅強倚靠和最好的榜樣，讓他們知道人生就算跌到了谷底一樣可以靠自己的力量再爬起來，「接下來的日子不會容易，但我會倚靠上帝和隧道深處的光，還有每一個陪在我身邊的你們，勇敢的一步一步走下去。」

王力宏經紀人截稿前未回應。（編輯：黃世雅）1101218