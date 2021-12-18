王力宏似徹夜未眠 現身北京機場前往外地

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（中央社記者邱國強北京18日電）被前妻李靚蕾指控私生活混亂的歌星王力宏，今早在北京首都機場現身，準備搭機前往外地，還向鏡頭揮手。但他也被發現，自昨晚起在新浪微博整夜保持在線狀態，似乎徹夜未眠。

綜合中國娛樂媒體報導，王力宏26日在海南島有一場音樂節商業演出活動，但是否會如期出席已產生變數。

根據相關報導，王力宏今天清早身著黑色羽絨風衣及同色長褲，並在頭上已經戴著帽子的情況，刻意又戴上風衣上的帽子，出現在北京首都機場。由於還佩戴口罩，畫面中只能看到他的雙眼。

在似乎知道自己已被跟拍，或是外界懷疑可能是「事先安排」的情況下，王力宏面對鏡頭並未閃躲，反倒揮起右手致意。報導形容，王力宏是「憔悴現身」，「心情似乎不受影響」。

根據報導，中國網友發現，王力宏從昨晚至今天凌晨，一直在新浪微博保持在線狀態。中國娛樂媒體懷疑，王力宏似乎在和團隊「沙盤推演接下來的回應」。

王力宏15日宣布和李靚蕾8年婚姻畫下句點後，李靚蕾昨晚在Instagram發文指控他「私生活混亂」，並涉及約炮、召妓等行為。而她婚後還遭王力宏全家人懷疑、羞辱和冷暴力。她並強調，自己站出來是希望別再有女性跟她經歷一樣的事情。（編輯：周慧盈）1101218