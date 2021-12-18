李靚蕾離婚噤聲2天發文揭內幕 指控王力宏出軌冷暴力

（中央社網站18日電）金曲歌王王力宏15日宣布和妻子李靚蕾8年婚姻畫下句點，表示兩人對未來生活方式有不同規劃，決定分開生活。17日晚上李靚蕾在Instagram發文稱婚後遭王力宏全家人懷疑、羞辱和冷暴力，並指控王力宏約砲。她說，自己站出來是希望別再有女性跟她經歷一樣的事情。

比王力宏小10歲的李靚蕾揭露離婚內幕，控訴王力宏男女關係混亂，在每個城市都有砲友。她在文中提到，王力宏曾被拍到帶女生回家過夜，也被拍到召妓，「女生清楚了說出你的樓層和戶名，出電梯也左轉進到你家，這些你也都有跟我承認。」李靚蕾指出其中一名砲友已婚、有小孩，還要王力宏幫忙騙她老公，「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」。

李靚蕾說，她一再容忍與原諒王力宏出軌、約砲，帶著孩子一起等他回家，不再吵架，「但是你還是要自私地離開，理由竟是因為如果遇見喜歡的女生，不想對方受委屈被人說是小三，所以堅決要離婚。」李靚蕾坦言因為不願意離婚遭到王力宏言語霸凌、羞辱。

李靚蕾最後在文末對王力宏喊話：「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起。」她說，只有勇敢坦承面對，兩人才能各自有重生的機會，她並表示離婚後不會接受王家的生活費，會做3個孩子的倚靠和榜樣，讓他們知道人生跌到谷底也可以靠自己的力量再爬起來。（編輯：趙敏雅）1101218

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