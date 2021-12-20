李靚蕾稱Hello Stranger王力宏翻成陌生人 阿滴百靈果糾錯

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金曲歌王王力宏（左）19日發聲明反駁前妻李靚蕾（右）指控，澄清沒對婚姻不忠。王力宏將李靚蕾曾在電子郵件稱呼他的Hello Stranger翻成陌生人，引起網路討論。（圖取自instagram.com/jl.leilei）

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（中央社網站20日電）金曲歌王王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂，王力宏昨天發聲明澄清沒對婚姻不忠，並提到2003年認識李靚蕾後有10年沒聯絡，將李靚蕾在電子郵件寫的Hello Stranger翻成陌生人，遭YouTuber阿滴、百靈果等人公開糾錯，發文解釋Hello Stranger通常用於稱呼很久沒見的熟人，才不是陌生人。

王力宏15日宣布與李靚蕾8年婚姻畫下句點，兩天後李靚蕾在Instagram發文揭露離婚內幕，指控王力宏外遇且私生活混亂，並提到16歲認識王力宏，「當時我還未成年，你26歲，你就跟我要電話，說我很漂亮，言語曖昧」。

王力宏昨天在微博首度發聲明澄清「沒有對我們的婚姻不忠」，提到他和李靚蕾（當時名為西春美智子）是在2003年演唱會現場認識，後來差不多有10年沒聯絡，還附上電子郵件的英語對話紀錄，李靚蕾稱呼他「陌生人」，當時李靚蕾已經26歲，不是她暗示的未成年時期。

（圖取自weibo.com/leehom）

不過，王力宏的英語中文翻譯掀起網路討論，其中Hello Stranger的用法，陸續遭YouTuber、英語教學臉書粉絲專頁公開糾錯。

阿滴在臉書分享常見片語表示，Don't be a stranger.（有空常來，不要像陌生人一樣不聯絡。）Not a stranger to something.（習以為常，已經很習慣做某一件事。）Hello stranger.（哎呀稀客，通常用於稱呼很久沒見的熟人。）

百靈果News臉書粉絲專頁也發文指出，Hello Stranger的中文不是「陌生人」，是很久不見的親密好友才會有的稱呼。

和Cindy學英文臉書粉絲專頁表示，原本實在不想對別人家的私事閒言閒語，但希望大家不要學到錯誤的英文，Hello stranger在電影中常看到，甚至劍橋字典有收錄，並不是「陌生人」的意思，而是對很久不見的熟人開玩笑的說法，電影中通常是男女調情的時候使用。

「聽故事學英文」 Podcast的主持人Sandy采聿老師在臉書指出，電影「Closer偷情」的開場對白就是Hello, Stranger.「總之，這句話千萬不要隨便對陌生人說，有濃濃的曖昧感，會讓人誤會你想要調情。」

根據劍橋線上英語詞典，Hello Stranger的中文翻譯是「你好，稀客」（用於稱呼很久沒見的熟人）。（編輯：王靖怡）1101220