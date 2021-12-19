王力宏父控挾孕逼婚 李靚蕾7聲明要求道歉否則提告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北19日電）歌手王力宏遭前妻李靚蕾指控男女關係混亂引熱議。王力宏父親今天出面替兒子喊冤，稱李靚蕾當年以懷孕要脅結婚，李靚蕾則公開7點聲明要求王力宏下午3時前道歉，否則將尋求法律途徑。

王力宏月中證實8年婚劃下句點，但前妻李靚蕾在2天後深夜大動作在IG發文指控王力宏婚姻期間不忠，自己不只在婚前被迫簽下不平等條約，引發熱議。

歌手王力宏遭前妻李靚蕾指控男女關係混亂引熱議。王力宏父親王大中（圖）19日公開手寫聲明，稱李靚蕾當年以懷孕要脅結婚，並澄清王力宏沒有出軌等。（宏聲音樂提供）中央社記者王心妤傳真 110年12月19日

王力宏父親王大中今天凌晨透過宏聲音樂公開聲明表示，2013年當時還是女友的李靚蕾在月事延遲2週告訴王力宏已經懷孕，李靚蕾一開始稱自己會獨自帶大孩子，後說要爆料摧毀王力宏的事業。

王大中表示，當時家裡認為不能接受這樣威脅，而自己是唯一贊成結婚的人，「我覺得必須保護孩子，而且事業也很重要，結了婚也許她會是個好妻子，結果竟然這是我一生最大的遺憾。」

王大中指王力宏婚姻是7年的痛苦，「這個婚姻從頭就是千瘡百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻。」王大中也指控李靚蕾發出的長文引起熱議，「是分居2年來處心積慮的結果，7年努力結果還是沒有脫離一而再，再而三的威脅手段，這是我最大的遺憾，當時沒有堅持取短痛而不長痛。」

王大中也表示，離婚時李靚蕾要求達上億元的費用都已經交付，並澄清王力宏沒有出軌，只希望大家客觀評斷。

李靚蕾隨後再度在IG貼出7點聲明反擊，開頭就先喊話王力宏都是成年人，不應該躲在父親背後，出了事應該自己承擔，也認為王大中的信已經坐實她被王力宏一家霸凌。

李靚蕾第1點聲明指出與王力宏一直都是以結婚為前提交往，長期沒有做任何的避免措施，懷孕後，王的父母卻要求墮胎，因此她本來將獨自扶養孩子，更反問「若婚姻不美滿，為何陸續生了第二胎與第三胎。」

第2點則否認要求上億元的贍養費，只要求「一起照顧家裡的一名菲傭，一名平日夜間幫忙的保母阿姨和司機不要解雇」，繼續維持3個孩子的生活不變。

第3點反擊王大中指王力宏婚姻期間痛苦，「我如果是7年的痛苦，怎麼會有二胎跟三胎？沒有恩愛，如何會有孩子？難道我是生育機器人嗎？」

第4點指出王力宏每天只會留睡前5至10分鐘與孩子視訊，耶誕節已經是第3年不在，孩子們的生日也很常缺席。

第5點中，李靚蕾表示發長文是因王力宏違背自己的諾言選擇獨善其身，才讓她決定在前天親自寫下長文反擊，並非2年來處心積慮的結果。

第6點針對王力宏是否召妓，李靚蕾表示，「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？」

第7點李靚蕾則表示並沒有認為王力宏是敗類，只希望錯誤的事情能改正。她在孩子面前也盡力說王力宏的好話，「這些身邊人都有目共睹可以作證，光看孩子對力宏的態度，也可以證明我在力宏缺席時是怎樣用心維護他在孩子們心中的正面形象。」

李靚蕾也表示，王力宏一家若對聲明有異議，應該提出實質證據，否則構成誹謗，她也要求王力宏下午3時前公開道歉，否則會立即尋求法律途徑並提告誹謗。

李靚蕾還在文中附上一張簡訊截圖，內文說：「給你『吾疆』公寓，你今天跟媒體說你的指控都是毫無根據的，你只是太難過了所以沒有思慮清楚。力宏沒有犯錯，你要道歉。」（編輯：謝雅竹）1101219