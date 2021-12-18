徐若瑄捲王力宏婚變風暴 二度發文：絕對沒有踰矩對不起丈夫

（中央社網站18日電）金曲歌王王力宏與妻子李靚蕾結束8年婚姻，李靚蕾17日晚間發文控訴王力宏男女關係混亂，並指他與一名已婚女子關係親密，網友將矛頭指向徐若瑄。徐若瑄今天凌晨3時發文澄清不實指控，晚間再次發文說明她與王力宏的互動，並強調自己絕對沒有對不起先生。

徐若瑄今晚在臉書發文表示，媒體報導有鄰居爆料（常看到王力宏到她家），她認為是鄰居誤會了。今年王力宏到她家聚會一共2次，一次是中午的快閃茶泡飯，另一次是她先生來台，在家宴請朋友；這些照片都有分享在社群媒體上。

她強調，「每次的見面都是一群好朋友一起，絕無私約。」她和家人住在一起，家裡平時就一直是「很熱鬧的部落狀態」，不需要揣測。王力宏的婚姻事件已經對她造成極大影響，「我絕對沒有踰矩對不起我先生！」

徐若瑄說，她必須為自己發聲，因為她也有必須捍衛的家人、小孩、朋友、合作夥伴和工作單位；她身邊每個人都因這起事件感受壓力和受傷，希望謠言能止於智者，減少傷害。她呼籲王力宏趕快出來化解，不要因為個人私事殃及友人。（編輯：劉千綾）1101218