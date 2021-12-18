徐若瑄再發文澄清 點名王力宏出面勿殃及友人

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（中央社記者王心妤台北18日電）王力宏前妻李靚蕾昨天晚間在社群媒體發文，指王力宏與已婚女友人關係親密，網友將矛頭指向徐若瑄。徐若瑄今晚再於臉書聲明澄清，也點名王力宏出面，勿因個人私事，殃及友人。

李靚蕾在Instagram揭露與王力宏離婚內幕，指控王力宏出軌、約砲，其中一名砲友已婚有小孩，「你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公，甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，消息一出引網友揣測是徐若瑄。

徐若瑄隨後在臉書聲明，對於媒體未經證實影射，或以不實爆料方式報導影射，及網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，「威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬貸」。

蘋果新聞網今天又報導，曾收到自稱是「徐若瑄鄰居」的爆料，對方表示曾看過王力宏來找徐若瑄，大樓管理員也多次深夜目睹王力宏到訪徐若瑄家，認為兩人關係不單純。

徐若瑄晚間再貼出聲明，內容提到王力宏今年到家裡聚會2次，一次是與一群朋友的快閃茶泡飯之約，另一次則是丈夫也在的晚餐後。徐若瑄表示自己與家人同住，平時就一直很熱鬧，希望澄清並制止不必要的聯想。

徐若瑄說，王力宏婚姻事件已造成極大影響，並寫道：「我絕對沒有對不起我先生！為自己發聲，是因我也有必須捍衛的家人、小孩、朋友、合作夥伴和工作單位」，希望謠言止於智者，減少傷害。

徐若瑄最後更直接點名王力宏出面化解，「不要因為個人私事，殃及友人」。（編輯：張芷瑄）1101218