李靚蕾發文揭離婚內幕 王力宏形象重創火速丟3代言【更新】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

王力宏（右）15日發文證實和李靚蕾（左）8年婚姻畫下句點。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）王力宏日前宣布離婚後，妻子李靚蕾昨天深夜在網上發出長文，其中提及王力宏種種不為外界所知的行為，迅速在網上引爆；形象崩塌後，王力宏在中國代言的3個品牌迅速與他切割。

「金曲歌王」王力宏和李靚蕾15日爆出婚變後，他透過臉書證實結束8年婚姻，並強調「我們永遠會是一家人」，盼外界給他們空間不要打擾。離婚消息曝光後李靚蕾都未發聲，不料昨晚卻突然在個人IG發長文指他「約砲又召妓」，並且遭受王力宏一家人冷暴力。王力宏好男人形象一夕崩跌。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，王力宏離婚後，16日獲得汽車品牌「INFINITI中國」代言，但李靚蕾長文一出，王力宏迅速失去一些代言工作，其中汽車品牌「INFINITI中國」今天凌晨發出聲明說，「英菲尼迪決定即日起終止與王力宏先生的合作關係。12月16日，英菲尼迪才官宣王力宏成為品牌代言人。

緊接著，集在線教育、科技創新、人工智慧硬體研發為一體的中國教育科技企業「讀書郎」上午也聲明已終止與王力宏的合作關係，成為第二家與他切割的企業。

同日，周大生珠寶也在微博聲明，指與王力宏的廣告合作協議已於11月30日到期，後續不再合作。

除了導致王力宏丟掉代言，李靚蕾的長文也在中國網上引爆熱議，對於「INFINITI中國」從宣布與王力宏合作到解約不過短短兩天，有網友嘲諷稱「日拋型？」

網友並舊事重提中國娃哈哈集團董事長宗慶后女兒宗馥莉前幾年擔任公司公關部部長後，換掉娃哈哈純淨水20年代言人王力宏一事。對於此事當年曾引爭議，網友說「欠宗馥莉一個道歉」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1101218

李靚蕾IG全文：