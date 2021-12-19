Yumi稱未介入王力宏婚姻已刪聯絡方式 李靚蕾貼照反擊

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌王王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂，網友揣測其中一人是By2的妹妹孫雨（Yumi）。孫雨今晚發文否認介入婚姻並已刪除微信聯絡方式。李靚蕾隨後則貼出疑似孫雨的照片反擊。

孫雨今晚貼出長文否認介入王力宏與李靚蕾的婚姻，但承認自己20歲時曾經與王力宏交往，2019年前就與王力宏互相刪除微信好友。

李靚蕾隨後在微博貼出1張對話紀錄照片，其中一名對話人名字為Yumi，大頭貼則是女性的上空照，而照片中也拍到手機顯示的時間點是2015年8月。

李靚蕾指出，「孫雨說：『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為....之後都改為使用 Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔。」

（圖取自李靚蕾微博weibo.com）

孫雨今晚在微博發長文多次表示，「我與王力宏先生不存在任何不正當的關係，我是他結婚前正式交往的女友。」她澄清從未介入王力宏與李靚蕾的婚姻，而李靚蕾提到婚姻危機從2019年開始，但她當時早就刪除王力宏微信的好友。

孫雨指出，她與王力宏是在2012年交往，當年才20歲，「我們經常被迫異地（交往），我們分享親密照片，20歲的我為了愛什麼都願意付出。」在她的認知中，李靚蕾是從2013年10月才與王力宏正式交往。

孫雨表示，「此時此刻，李小姐實在不該將我與王先生作為男女朋友交往期間的種種，偷換時間概念，誤導大家認為我們在你們婚後仍保持親密關係，利用我求得輿論的支持。」

對於外界質疑孫雨曾貼出與王力宏的合照，孫雨指出，照片是於2013年5月拍攝，現場朋友都能作證。2015年，她與王力宏已經互相刪除微信好友，而舊照於2015年貼出是因為與當時的男友吵架，決定貼文氣男友，但發文後覺得不妥便將照片隱藏。

（圖取自孫雨微博weibo.com）

孫雨認為，很不幸要在曾經的愛人被捲入婚姻財產保衛戰時，從「最佳前任」被誣衊成「知三當三的炮友」情況下，才能出面承認這段戀情。

李靚蕾發文當晚，孫雨在微博貼出報警證明。孫雨說，「網友說如果我問心無愧，我早就該報警處理，因此，我去了，並不是對號入座而是我問心無愧。」

孫雨表示，直到現在才澄清是因為現在才翻出當時的通聯紀錄，「對我而言，整場風波是從我被假閨蜜爆假料開始。」

文末，孫雨指出，決定為自己及身邊的人站出來，「我仍然相信感情是兩個人的私事，本不該牽扯無辜，很遺憾輿論已經把本該兩人消化的傷害擴大。」她也點名王力宏與李靚蕾解決好家務事，不要牽扯更多人。（編輯：戴光育）1101219