By2妹Yumi稱曾交往王力宏 李靚蕾：只是發生關係的朋友

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王力宏前妻李靚蕾指控王力宏私生活混亂，被網友揣測捲入婚變的By2妹妹孫雨（圖）19日晚間承認，曾在王力宏婚前交往。（圖取自By2_Yumi微博網頁weibo.com）

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（中央社記者王心妤台北19日電）歌手王力宏前妻李靚蕾指控王力宏私生活混亂，被網友揣測捲入婚變的By2妹妹孫雨晚間貼文承認，曾在王力宏婚前交往，李靚蕾稍晚二度反擊「王先生說你只是有發生過關係的朋友」。

孫雨今晚貼出長文否認介入王力宏與李靚蕾的婚姻，但承認自己20歲時曾經與王力宏交往，2019年前就與王力宏互相刪除微信好友。

李靚蕾今晚先是在微博貼出一張名字是孫雨英文名字Yumi的對話紀錄，大頭貼是女性的上空照，而照片中也拍到手機顯示的時間點是2015年8月。李靚蕾表示，「孫雨說：『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為…之後都改為使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔。」

李靚蕾稍晚又發文否認孫雨提到王力宏曾跟她坦白兩人交往過，「王先生2012年跟我說你只是有發生過關係的『朋友』。」李靚蕾也點出孫雨提到王力宏曾說：「我最近認識了一個人，我想我應該要跟你說」，當時孫雨則回應「恭喜」，李靚蕾表示，「這段看起來也不太像是『正式情侶』分手會有的對話。」

李靚蕾提到2013年與王力宏大部分時間都待在一起，那時兩人已經決定結婚，王力宏也光明正大把李靚蕾帶在身邊，正式介紹給親朋好友，甚至工作廠商，「這些種種才是我對『正式交往』的認知」。（編輯：陳仁華）1101219