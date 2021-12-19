更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
王力宏風暴
新聞專題
王力宏風暴11/29

By2妹Yumi稱曾交往王力宏 李靚蕾：只是發生關係的朋友

2021/12/19 23:02（12/20 13:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
王力宏前妻李靚蕾指控王力宏私生活混亂，被網友揣測捲入婚變的By2妹妹孫雨（圖）19日晚間承認，曾在王力宏婚前交往。（圖取自By2_Yumi微博網頁weibo.com）
王力宏前妻李靚蕾指控王力宏私生活混亂，被網友揣測捲入婚變的By2妹妹孫雨（圖）19日晚間承認，曾在王力宏婚前交往。（圖取自By2_Yumi微博網頁weibo.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北19日電）歌手王力宏前妻李靚蕾指控王力宏私生活混亂，被網友揣測捲入婚變的By2妹妹孫雨晚間貼文承認，曾在王力宏婚前交往，李靚蕾稍晚二度反擊「王先生說你只是有發生過關係的朋友」。

孫雨今晚貼出長文否認介入王力宏與李靚蕾的婚姻，但承認自己20歲時曾經與王力宏交往，2019年前就與王力宏互相刪除微信好友。

李靚蕾今晚先是在微博貼出一張名字是孫雨英文名字Yumi的對話紀錄，大頭貼是女性的上空照，而照片中也拍到手機顯示的時間點是2015年8月。李靚蕾表示，「孫雨說：『2015年，當時我倆早已互刪微信好友。』因為…之後都改為使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔。」

李靚蕾稍晚又發文否認孫雨提到王力宏曾跟她坦白兩人交往過，「王先生2012年跟我說你只是有發生過關係的『朋友』。」李靚蕾也點出孫雨提到王力宏曾說：「我最近認識了一個人，我想我應該要跟你說」，當時孫雨則回應「恭喜」，李靚蕾表示，「這段看起來也不太像是『正式情侶』分手會有的對話。」

李靚蕾提到2013年與王力宏大部分時間都待在一起，那時兩人已經決定結婚，王力宏也光明正大把李靚蕾帶在身邊，正式介紹給親朋好友，甚至工作廠商，「這些種種才是我對『正式交往』的認知」。（編輯：陳仁華）1101219

（圖取自李靚蕾微博網頁weibo.com）
（圖取自李靚蕾微博網頁weibo.com）
延伸閱讀
王力宏私訊以豪宅「吾疆」逼收回指控 李靚蕾：不需你施捨王力宏父控挾孕逼婚 李靚蕾7聲明要求道歉否則提告央視連續劇片尾曲王力宏「消音」 網友：徹底涼了李靚蕾稱Hello Stranger王力宏翻成陌生人 阿滴百靈果糾錯
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀