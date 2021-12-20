王力宏首度回應指控 李靚蕾深夜反擊指他遭診斷性成癮

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）歌手王力宏和前妻李靚蕾婚變風暴持續，針對王力宏指控要脅天價贍養費，李靚蕾深夜4點聲明回擊，強調贍養費一毛都沒有要，更指出王力宏被心理師認定性成癮和自戀型人格。

王力宏月中證實婚姻劃下句點，前妻李靚蕾沉默2天後發文揭婚變內幕，指控王力宏外遇且私生活混亂，引發王力宏父親、By2妹妹孫雨一連串多方爆料對峙。

王力宏19日也在社群平台首度發聲，強調自己沒有對婚姻不忠，更稱婚姻期間的5年8個月都活在勒索威脅下，且李靚蕾索要新台幣8.6億元贍養費，並會一一回應李靚蕾的長篇不實指控。

李靚蕾則在今天深夜列舉4點回擊。首先對於王力宏是否對這段婚姻不忠，李靚蕾表示：「期待你的一一回覆」。

第2點， 關於王力宏提到兩人是在2003年演唱會上認識，且有10年間沒聯繫。李靚蕾說：「可能你的『朋友』太多記性不好」，她指出演唱會後，兩人還曾一起到王力宏同事家中吃飯，被拍到的婦產科／做臉，一起去看電影甚至與前女友同場等活動不勝枚舉，「你都不記得了？都是從2003年開始不時聯繫陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。」

第3點，談及財產分割，李靚蕾則附上兩張照片，證實她一毛都沒有要，洛杉磯房子和股票，都是各自雙方名下原有的財產，並非離婚分到的，「這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關」。

（圖取自instagram.com/jl.leilei）

（圖取自instagram.com/jl.leilei）

李靚蕾強調，唯一談到的費用只有3個孩子的生活費和教育費、現有工作人員不解僱及免費住房，「讀者不是傻子，不要試圖混淆視聽」。

至於王力宏聲明稱自己活在恐慮、勒索和威脅之下，李靚蕾則強調與事實相反，並貼出心理師的專業分析證明，指出自己才遭到長期精神虐待、羞辱和被情感操控，王力宏則被診斷有性成癮和自戀型人格，她也說：「你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來低毀我人格，而這種行為不可取」。

李靚蕾也指出王力宏換過多次心理師，是因為想說服心理師李靚蕾是個瘋子，「你所說的5個，其實只有2個（包含這位）是有真正諮詢到的，其他只有試上」。李靚蕾也說，諮商過程是私密且安全的，若有錄音可能不實毀謗，「王力宏如果有錄音是違法的」。（編輯：曹宇帆）1101220

李靚蕾在社群平台發文回擊王力宏。（圖取自instagram.com/jl.leilei）

（圖取自instagram.com/jl.leilei）

李靚蕾貼出心理師的專業分析證明，指出自己才遭到長期精神虐待、羞辱和被情感操控。（圖取自instagram.com/jl.leilei）