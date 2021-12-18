王力宏搭機返台 從停機坪離開媒體無法採訪[影]

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歌手王力宏（左）18日自中國搭機返台，傍晚抵達桃園國際機場，在服務人員協助下進環宇商務中心，2個多小時後才前往採檢，向守候的媒體揮手致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年12月18日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）遭前妻李靚蕾指私生活混亂的歌手王力宏今天自中國搭機返台，傍晚到桃園國際機場後，在服務人員協助下進環宇商務中心，2個多小時後才前往採檢，對媒體詢問低調不回應。

王力宏下午搭華信航空股份有限公司AE-992班機，下午5時6分抵達桃機，一走出機門，就透過環宇商務中心服務，前往商務中心休息。

晚間7時22分許王力宏在服務人員安排下，搭已提前預約的商務中心電動車前往衛生福利部疾病管制署COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫站，還向守候的媒體揮手；經機場檢疫人員完成相關文件審核後，前往一旁檢疫室採檢。

王力宏完成採檢後，搭電動車回商務中心，看見守候的媒體，坐在車上的王力宏拿手機拍媒體，但對媒體詢問是否有話要說？王力宏低調沒回應，隨後進商務中心通關，於7時55分由防疫計程車載往防疫旅館。

王力宏15日證實8年婚劃下句點，但李靚蕾昨天在社群網站Instagram（IG）發文指王力宏私生活混亂，「演藝圈的男女關係和你的三觀（人生觀、世界觀、價值觀）也是顛覆了我的見識」。（編輯：李明宗）1101218

歌手王力宏18日自中國搭機返台。中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 110年12月18日