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王力宏風暴
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王力宏風暴4/29

王力宏道歉指暫時退出工作 房子將過戶給李靚蕾

2021/12/20 12:49（12/20 16:00 更新）
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歌手王力宏（右）遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂，成為近日娛樂圈最熱議話題。（中央社檔案照片）
歌手王力宏（右）遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂，成為近日娛樂圈最熱議話題。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）歌手王力宏月中宣布與妻子李靚蕾離婚，李靚蕾2天後長文指控王力宏私生活混亂。王力宏今天在臉書向家人及李靚蕾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下。

針對婚變帶來的問題，王力宏今天中午在臉書發文道歉：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。」

王力宏表示，「從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。」

王力宏也說：「靚蕾，我們還是要共同照顧撫養3個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」（編輯：張雅淨）1101220

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