王力宏道歉盼風暴止歇 李靚蕾與夫家筆戰重點一次看

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（中央社網站20日電）歌手王力宏和前妻李靚蕾8年婚姻告終，李靚蕾在社群平台發文爆料離婚內幕，指控王力宏對婚姻不忠、私生活混亂等，引發軒然大波。王力宏一度發聲反駁，隨後態度轉彎，20日中午發文道歉並宣告暫時退出演藝工作。整起事件發展、雙方筆戰攻防重點在哪？中央社為您簡單整理。

王宣布兩人申請離婚

王力宏2013年和小他10歲的圈外人李靚蕾結婚，兩人育有2女1子，日前被爆料婚變。王力宏15日在臉書發文坦承兩人對未來生活方式有不同想法，決定分開生活，已提出離婚申請，但永遠會是一家人。他強調兩人「私生活很簡單、很單純」，懇求外界給予隱私與空間。

李首度發文：爆料王外遇召妓

李靚蕾17日首度在Instagram（IG）發千字長文揭婚變內幕，指控王力宏私生活混亂，在每個城市都有砲友、還被拍到召妓。

她表示自己婚前被迫簽署不對等的協議，因為王力宏在財產上深怕被「占便宜」，婚後還遭到王家懷疑、羞辱和冷暴力。她呼籲民眾一起省思家庭主婦的財產分配議題，現代女性接受了高等教育，為家庭的付出仍被視為無酬，使得女性處於弱勢地位。

圖為1998年9月王力宏擔任反色情大使，出席行政院記者會畫面。（中央社檔案照片）

這篇貼文的說法，與王力宏出道以來營造的「優質偶像」相去甚遠，網友四處追查可能的相關人員，迫使相關人士紛紛出面自清。

形象崩壞的王力宏並未在第一時間回應，18日緊急從北京搭機返台，前往防疫旅館隔離。他在中國代言的數個品牌立即與他切割，宣布終止合作關係。

王父指控李「挾孕逼婚」 要求上億贍養費

王力宏父親王大中19日以手寫信公開表示，2013年李靚蕾懷孕後，一開始說會獨自帶大孩子，後又改口說如果不結婚，要爆料摧毀王力宏的事業。王大中強調兒子沒有出軌，且王家向來和善待人。

李二度發文：指控王家要求墮胎 以豪宅封口

李靚蕾隨後再度在IG貼出7點聲明反擊，開頭就先喊話王力宏都是成年人，不應該躲在父親背後。她指出與王力宏一直都是以結婚為前提交往，沒有避孕，懷孕後王父王母卻要求墮胎。

她並附上一張來自王力宏的簡訊截圖，大意是只要她收回指控、道歉，對外聲稱自己是因為太難過了思慮不周，就把現在住的豪宅給她。李靚蕾對此回應：「不需要你的施捨。」

王首度發文回應：婚姻多年活在勒索裡

沉默2天後，王力宏19日深夜首度在微博、臉書發文，澄清自己沒有對婚姻不忠，更稱直到分居之前的5年8個月都活在勒索威脅下，還指控李靚蕾索要2億人民幣的贍養費。他會針對李的發言一一反擊，並請求李靚蕾讓他見見3個孩子。

李三、四度發文：反擊王「性成癮」

李靚蕾20日凌晨在IG貼出4點聲明回擊，強調贍養費她一毛都沒要，雙方在財產分割時，唯一談到的費用只有孩子的生活費和教育費、現有工作人員不解僱及免費住房。她也說她才是遭到長期精神虐待、羞辱和被情感操控的人，王力宏則被診斷有性成癮和自戀型人格；並附上心理師的分析文字。

李靚蕾20日早晨接續發文，指控王家把她當作生育機器，生完3胎就脅迫她離婚。她並未阻止王力宏見孩子，並公布19日打了5通電話給對方但遭拒接的通聯紀錄。她要求王力宏向社會大眾說明，召妓和約砲是否屬實？

王道歉 宣布暫時退出工作

這起事件連日在網路上發酵，雙方發文多半在深夜，儼然深夜連續劇，網友打趣說都沒時間追劇該退訂串流平台了，連衛福部都在Line貼文提醒大家要睡眠充足，「半夜醒來不要滑手機」。

王力宏20日中午在臉書發文說：「男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」他向家人道歉，也將暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。（編輯：徐子苓）1101220