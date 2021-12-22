徐若瑄捲王力宏婚變 三度發文：我不是介入別人婚姻的第三者

（中央社記者王心妤台北22日電）歌手王力宏與妻子李靚蕾婚變，李靚蕾發長文指控王力宏私生活混亂，網友將矛頭指向藝人徐若瑄。徐若瑄今天第3度發文否認私約，並澄清自己不是介入別人婚姻的第三者。

王力宏月中證實離婚，李靚蕾則在沉寂2天後揭開離婚內幕，指控王力宏出軌、約砲，其中一名砲友已婚有小孩，「你們約砲的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公，甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，消息公開後遭網友猜測是徐若瑄。

徐若瑄隨後便發文澄清，但昨晚李靚蕾在微博上發文：「據我所知，黑人（陳建州）、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係。」再掀起網友討論未被寫到的徐若瑄。

徐若瑄今天發文表示，對連日來的指控感到身心俱疲，也說自己30年來在工作崗位兢兢業業、認真努力，此次受到友人婚姻的波及，已經嚴重影響到她的家人，「讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷⋯⋯等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。」

對於網友指徐若瑄發文是對號入座，她表示，身為女人、妻子、母親又是公眾人物，如何能不站出來為自己的名聲平反，「這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。」

徐若瑄強調，「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』！」她也提到這是最後一篇說明，若有後續將委由司法處理。（編輯：張雅淨）1101222