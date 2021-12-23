顏寬恒：「議顏堂」和王力宏新聞類比 NCC不倫不類

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）國民黨台中立委補選參選人顏寬恒指控部分政論節目大肆攻擊他，成「議顏堂」。NCC主委陳耀祥將此與藝人王力宏婚姻事件占據新聞版面相較，顏寬恒今天表示，這樣的比喻「不倫不類」。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票，選戰打得火熱，國民黨參選人顏寬恒日前向國家通訊傳播委員會（NCC）控訴，他遭7政論節目抹黑、造謠，新聞播放內容違反比例原則，根本「議顏堂」。NCC主委陳耀祥22日在立法院接受質詢，他以王力宏婚姻事件也占滿媒體版面為比喻。

顏寬恒今天上午到沙鹿菜市場掃街，他接受媒體聯訪時表示，王力宏有被連續攻擊40多天，無中生有、抹黑造謠嗎？連日來，他受到多個媒體、政論節目以及在網路言論的攻擊，NCC卻和王力宏婚姻事件比喻，「不倫不類」。

顏寬恒說，公共議題和私人領域放在一起談，不恰當，補選新聞如何和婚姻事件扯在一起，這樣的比喻不知道要幹嘛。他認為，NCC只是想扯開話題，也不去正視應該要主持公道，以及維持中立的立場，根本不想跟社會大眾交代。

媒體詢問，國民黨中央希望請台中市長盧秀燕幫忙輔選，顏寬恒表示，主要訴求是爭取選民的認同，任何朋友的支持都很歡迎。

媒體問，顏寬恒家族有另一房屋遭踢爆疑占用國有地且違建。顏寬恒指出，選舉至今，有許多造謠抹黑、聽說指控、無中生有的事情，每天都要回應這些議題，這些空穴來風、不當指控，他無從回應。

顏寬恒說，選舉應回到本質，重視參選人的政見以及對地方的願景。指控的問題應拿出正確的證據、資料。

台中市都發局以文字訊息回覆記者表示，此案依描述區域查無違建查報紀錄，後續將配合公所勘查釐清，若有違建情形將依規定程序查處。（編輯：謝雅竹）1101223