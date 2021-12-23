徐若瑄捲王力宏婚變 丈夫首發聲：不讓任何人傷害她

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（中央社記者王心妤台北23日電）女星徐若瑄捲入王力宏婚變，她昨天三度發文澄清自己不是介入別人婚姻的第三者。徐若瑄的丈夫李雲峰今天首度透過律師事務所說相信徐若瑄的為人，且「不會讓任何人傷害她」。

徐若瑄捲入王力宏和李靜蕾婚變風波，她三度在臉書發文澄清，她的丈夫李雲峰今天透過律師事務所表示，看著李靚蕾與王力宏的新聞很感嘆，也心疼妻子徐若瑄受到事件波及，「各種不實影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽」。

李雲峰表示，作為徐若瑄的另一半，相信妻子的為人，旁人的騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路霸凌，都應該要停止了，「我不會再讓任何人傷害她及我們的家人。感謝所有關心、支持我們一家人的朋友，謝謝你們。祝福大家。」1101223