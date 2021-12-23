李靚蕾不接受王力宏贈與豪宅 盼婚變風暴落幕

（中央社記者王心妤台北23日電）歌王王力宏與妻子李靚蕾婚變風暴持續，王力宏表示將承擔責任並過戶吾疆公寓給李靚蕾。李靚蕾今天再解釋為何公開婚變內情，並澄清不會收下「贈與」的房子，希望事件落幕。

王力宏月中證實離婚，李靚蕾沉寂2天後發文指控王力宏外遇且私生活混亂，並透露兩人仍有婚姻關係，王力宏20日則在臉書向家人及李靚蕾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，孩子們居住的房子將過戶女方名下。

李靚蕾今天表示，有網友好奇為何不私下解決與王力宏的問題，她表示，「如果有別的方式，沒有人會願意選擇這樣的方式。其實要不是我有三個孩子，面對這樣令人無助又心碎的事情，真的很難活著走到今天。」她透露即是到了今天，無論是公開或私下，依舊沒有得到王力宏真誠的道歉。

李靚蕾說：「我對他沒有絲毫的怨恨，只有祝福。」她也認為不應該為了袒護王力宏，繼續隱忍他和親友持續的霸凌和詆毀，而是選擇接受孩子們對媽媽的誤解。

李靚蕾表示，不希望孩子必須假面活在一個「和諧」的家庭，「但實際上需長期遭受或目睹經歷充滿矛盾霸凌，冷暴力的家庭關係。我希望為孩子爭取到的是一個健全的家庭。」

李靚蕾表示，比起王力宏的事業與形象，更重要的是他的身心健康和孩子們應該要有的父親模樣，「在這個重生的路上，我會提供他所有的支持和協助，也希望他改正以後，大家也能繼續支持他。」李靚蕾希望這次事件能讓孩子知道人會犯錯，但應該勇敢面對錯誤。

對於王力宏最後公開聲明提到「你們住的房子我會過戶到你的名下。」李靚蕾則表示，「關於房子的『贈與』我是不會接受的，所以，你們也不用再拿這件事來曲解我的用意，從頭到尾就不是為了要錢也不是為了報復。」她也相信司法，希望能在法律上應有的合理分配會有公平結果。

李靚蕾也說，「對於無辜被牽扯進來的人，很抱歉。」無論是誰都付出很多代價，希望從此都能回歸平靜生活，不要在有網路的謾罵或霸凌，「這件事情希望到這裡就告一段落，願我們都能撫平內心的傷痛，歲月靜好，成為我們希望看到的改變。」（編輯：吳協昌）1101223