詹姆斯法蘭科自揭性成癮困擾多年 曾與學生上床[影]

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好萊塢男星詹姆斯法蘭科22日在Podcast節目表示，曾在教學時和學生上床，並自爆有性成癮問題。（圖取SiriusXM YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）好萊塢男星詹姆斯法蘭科（James Franco）今天坦承曾與其創辦的表演學校的學生上床，還自爆性成癮，近年持續在改善問題。

43歲的詹姆斯法蘭科今天在Podcast節目The Jess Cagle Podcast訪談中表示，確曾在教學時「和學生上床，而那是錯的」。他還說，自己辦學的初衷，並非為了性目的誘騙女性。

「我當時以為那是兩情相悅，那時我腦子不清楚。」

影片來源：SiriusXM

影片來源：SiriusXM

近4年前「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導5名女性指控詹姆斯法蘭科對她們有不當行為後，詹姆斯法蘭科第一次長篇回應指控。

洛時披露上述指控後，2019年10月，兩名女性對詹姆斯法蘭科提出民事訴訟，指控他對所創辦的表演學校學生剝削，還誘騙年輕女性拍攝露骨的性場景。

詹姆斯法蘭科表示，戒除年輕時的酒癮後變成性成癮，「這是非常有效的藥，我成癮20多年，靠這個我可以不用喝酒」。

詹姆斯法蘭科2011年曾共同主持奧斯卡頒獎典禮，2012年曾以電影「127小時」（127 Hours）入圍奧斯卡影帝。

根據洛杉磯高等法院文件，他今年同意以220萬美元和解2019年的民事官司。

詹姆斯法蘭科也在podcast節目中表示，2016年後性成癮問題漸漸好轉。他說，遭人指控後他「做了很多功課」，「漸漸改變了我」。

「我沒想要傷害人。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1101223