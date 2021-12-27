王力宏晚出關、回工作室是否違規 陳時中：不能早可以晚

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北27日電）歌手王力宏在防疫旅館檢疫第8天才離開返回工作室。指揮中心指揮官陳時中今天說，檢疫滿168小時且檢驗陰性即可離開，而居家檢疫地點是否符合規定，將由地方衛生局了解。

王力宏婚變風暴持續，日前他自中國大陸返台，在防疫旅館檢疫第8天才離開至工作室居家檢疫。媒體今天在疫情記者會上問及是否違反檢疫規定。

陳時中回應，7+7檢疫方案是指在防疫旅館或集中檢疫所待滿168小時，且取得PCR檢驗陰性報告，符合上述2條件才可離開。

陳時中說，集中檢疫時間不能提早，但可以晚，因防疫計程車或防疫車輛的時間安排無法非常精確，因此未規定一定要何時才能離開，也許與防疫旅館訂房時間也相關。

陳時中並提到，選擇7+7或10+4方案，入境時必須填寫居家檢疫處所，若要更改必須事先報告備准，而王力宏居家檢疫地點是否依照入境填寫地點，會請地方衛生局了解。

媒體提問，若選擇7+7或10+4方案，檢疫者同住家人有何規定。陳時中說，若選擇7+7方案者，同住家人已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並採加強版自主健康管理，將非必要活動減至最低。

陳時中也說，居家檢疫者的同住家人必須在第10、14天快篩，檢疫者也要14天檢疫期滿PCR檢測，若為陰性，則居家就是安全的。

媒體另提問，昨天公布的本土個案（17026），曾於新板特區活動，新北歡樂耶誕城活動是否受影響。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，此個案經血清檢驗與後續病毒檢驗追蹤，研判非最近感染，而是已感染一陣子，目前幾乎不具傳染力，也研判對社區威脅低，指揮中心已與地方政府討論，不須停辦耶誕跨年活動。（編輯：管中維）1101227