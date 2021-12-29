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王力宏風暴1/37

王力宏在陸前景 國台辦：盼藝人做到德藝雙馨

2021/12/29 12:26（12/29 13:33 更新）
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針對王力宏（圖）事件對他在中國大陸演藝事業的影響，國台辦發言人馬曉光29日說，希望來大陸發展的藝人都能做到「德藝雙馨」。（中央社檔案照片）
針對王力宏（圖）事件對他在中國大陸演藝事業的影響，國台辦發言人馬曉光29日說，希望來大陸發展的藝人都能做到「德藝雙馨」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者邱國強北京29日電）針對王力宏事件對他在中國大陸演藝事業的影響，以及陸方人士對事件及個人演藝前途的多種預測，國台辦發言人馬曉光今天說，希望來大陸發展的藝人都能做到「德藝雙馨」。

馬曉光說，大陸方面對藝人「更看重的是公德，而不是網上其他方面的一些說法」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

馬曉光說，陸方支持兩岸文化交流的政策沒有改變。對於在大陸進行的營業性演出活動，有關部門一貫依法依規管理，為的是引導更多內容健康、積極向上的文化產品進入市場。

他表示，陸方同時鼓勵支持演藝人員「自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者」。

馬曉光針對前環球時報總編輯胡錫進等人就王力宏發展前景的評價則回應，不能把個人網上的說法當作官方態度。對於一些涉及「個別人的個別事件、個別情況」，希望來大陸發展的演藝人員都能做到「德藝雙馨」。陸方更看重的是公德，而不是網上其他方面的一些說法。（編輯：繆宗翰）1101229

針對王力宏事件對他在中國大陸演藝事業的影響，以及陸方人士對事件及個人演藝前途的多種預測，國台辦發言人馬曉光（圖）29日說，希望來大陸發展的藝人都能做到「德藝雙馨」。中央社記者邱國強北京攝 110年12月29日
針對王力宏事件對他在中國大陸演藝事業的影響，以及陸方人士對事件及個人演藝前途的多種預測，國台辦發言人馬曉光（圖）29日說，希望來大陸發展的藝人都能做到「德藝雙馨」。中央社記者邱國強北京攝 110年12月29日
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