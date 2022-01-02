林瑞陽張庭微博因違反法規遭禁言 網友：確實出事了

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林瑞陽（後左2）與張庭（後左3）因經營傳銷涉及隱匿資金遭中國調查，兩人的微博帳號因違反法規已被禁言。（圖取自張庭微博weibo.com）

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（中央社台北2日電）林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，日前遭中國監管部門調查。近日兩人的微博顯示，用戶因違反法律法規而被禁言。張庭的抖音帳號也因不符合社區規範，被禁止發布作品。

林瑞陽及張庭夫婦創立的達爾威公司，去年12月底遭中國河北石家莊市的監管部門調查，官方證實達爾威當年6月因「涉嫌傳銷」被立案調查。外傳公司人民幣6億元（約台幣26億元）資金已遭凍結。

他們兩人在社群平台微博上的帳號最近一則貼文，是去年12月29日轉發他們達爾威官方微博發布的聲明，指公司一直合法經營，依法納稅，會配合相關部門調查，此後微博沒有再更新。

綜合媒體報道，兩人的微博帳號現在已被禁言，置頂的訊息寫著「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。張庭的抖音帳號也被禁止發布作品，違規處罰說明顯示，原因是「不符合社區規範」，將於2022年1月16日解封。

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之前多名被內中國監管部門調查的明星網紅，他們的社群平台帳號也被禁言，如因逃漏稅遭中國官方罰款人民幣13.41億元（約新台幣58.6億元）的中國電商主播薇婭，她的微博、抖音兩大社群平台帳號已遭關閉。

關注中國演藝圈的微博帳號「傳媒一班」稱，以往社群平台被禁言的明星網紅，都涉嫌違法，輕則全網消失，重則進了監獄。這次林瑞陽夫婦的社群平台被禁言，釋放出來的信號，是「他們確實出事了」。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110102