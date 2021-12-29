林瑞陽傳遭中國凍結26億資金 聲明稱公司合法經營

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由台灣赴中國發展的林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦傳遭中國凍結人民幣6億元資金，林瑞陽29日發聲明指公司合法經營。（圖取自TST庭秘密微博weibo.com）

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（中央社台北29日電）由台灣赴中國發展的林瑞陽、張庭夫婦據報經營直播事業涉及隱匿資金，公司人民幣6億元（約台幣26億元）資金據傳因此遭凍結。林瑞陽今天凌晨發聲明指公司合法經營，願配合相關部門工作。

林瑞陽、張庭夫婦赴中國發展多年，由藝人轉型為透過直播、影片販售保養品的微商教主。綜合中新經緯、新京報等陸媒報導，石家莊市裕華區市場監督管理局日前證實，林瑞陽、張庭所經營的電商「上海達爾威貿易有限公司」遭群眾舉報，因此今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由立案調查。

報導說，裕華區市場監督管理局調查認為，達爾威公司涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金；外傳公司高達人民幣6億的資金遭凍結。

林瑞陽凌晨轉發「TST庭秘密」官方微博發布的聲明指出，「上海達爾威貿易有限公司是合法經營的公司，成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅，非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司營運一切正常，我司將積極配合相關部門工作。」

但9月時就有消息傳出，張庭將旗下9家公司註銷，單一家資本額就高達人民幣4500萬，9家總合逾17億台幣，大動作引起外界關注，達爾威當時解釋是「集團業務及架構調整」，才將張庭旗下未開展業務的數間公司註銷，張庭本人也依然積極更新社群網站，並未表露任何異狀。（編輯：周慧盈/沈朋達）1101229

林瑞陽資金遭凍結 國台辦：任何人都須依法經商

（中央社記者邱國強北京29日電）針對藝人林瑞陽、張庭夫婦在中國大陸鉅額資金遭凍結，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，這完全是涉及商業事件，與兩岸關係無關。任何人在大陸經商、創業必須依法依規。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

馬曉光表示，國台辦會進一步了解情況。從有關部門發布的公告來看，這完全是一起「涉及商業事件，與兩岸關係無關」。

他說，要強調的是任何人在大陸經商、創業「首先也必須應該依法、依規」。（編輯：繆宗翰）1101229