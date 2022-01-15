林瑞陽張庭直播帝國被查 陸媒揭露傳銷運作模式

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林瑞陽（右）、張庭（左）夫婦的直播事業近日在中國被查。（圖取自TST庭秘密微博weibo.com）

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（中央社台北15日電）林瑞陽、張庭夫婦的直播事業近日在中國被查。陸媒中國新聞週刊引述他們的通路成員指，這個網絡運作和傳銷無異，還曾調整架構以規避法規；事件顯示現行法規難規範多樣、線上化的傳銷。

林瑞陽和張庭經營的電商「上海達威爾貿易有限公司」，去年底傳出遭石家莊市裕華區市場監督管理局以「涉嫌傳銷」為由立案調查。

中國新聞週刊17日將出版的報導，採訪林瑞陽和張庭經營美妝品牌「TST庭秘密」的多名通路成員，指其運作類似中國所禁止的傳銷。

報導引述一名成員指，一開始只是購買商品，並獲得「返利」（回饋），後來想發展下線時，被要求須達人民幣2500元（約新台幣1.1萬元）的業績，才可晉升為可發展下線的紅卡會員。紅卡會員除有個人銷售獎金，還可從下線的業績中領到一定的回饋。

之後這名成員再被鼓勵召滿100個下線成立公司，可獲得「團隊管理獎」。但成立公司需有每月至少10萬、連續3個月的業績標準。為達業績標準，這名成員必須自己花錢「囤貨」。

中國新聞週刊引用一名創始人級別的成員在社群媒體上的介紹指，多個「公司」可成立「集團」，級別越高，獎金計酬來源就越高。而TST聲稱，該品牌自2013年起幫助1246萬人就業，輔導超過3300人創業。

但這名成員表示，後來明白成立「公司」，是要幫林瑞陽夫婦的達威爾避稅，將「返利」變成「公對公的業務往來」，而非發薪資。

報導引述天津承訟律師事務所主任律師周陽表示，根據相關法規，具備以騙取他人財物為目的、拉人頭、形成3級以上層級，以及公司以拉人頭繳費獲利而非銷售利潤等特徵，即可被視為涉嫌傳銷。

但一名加入「TST庭秘密」7年的通路成員指，林瑞陽夫婦2017年起就調整計酬模式，把多級變成2級，原來的「金銀卡」也變成「紅藍卡」，就是為了規避法規。

報導引述北京清華大學經濟管理學院市場營銷系副教授宋學寶說，「TST庭秘密」雖沒有承諾拉下線有「返利」，也看似不達3級，但實際上還是金字塔式的獎金結構和激勵機制。

中國政法大學資本金融研究院副院長武長海分析指，傳銷就是把實際產品銷售，運作成金融活動，最終只有資金流動而無商品流動。

他表示，對傳銷的認定不能單看是否達3級組織，否則會讓一些行傳銷之實的組織逍遙法外。另外，透過社交平台微信的線上化傳銷，也顯示相關法規需與時俱進。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110115